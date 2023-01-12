Smoky eyes и матовые помады: топ-7 бьюти трендов этой зимы, которые подойдут почти каждой (фото)

В этом сезоне тенденции касательно макияжа впечатляют разнообразием

Макияж — важная часть образа, которая делает его завершенным. Удачный мэйк способен подчеркнуть ваши достоинства и скрыть недостатки, сделать лицо подтянутым, а глаза — сияющими. Если же накраситься неправильно, то макияж даже может вас полнить. К тому же, некоторые бьюти тренды давно устарели, поэтому так важно разобраться в актуальных тенденциях.

Подробнее о главных бьюти трендах зимы-2023 рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к семи последним идеям от визажистов. Тенденции сезона подскажут, как накрасить глаза и губы, оформить брови или же подобрать помаду этой зимой.

Натуральный макияж

На пике бьюти-моды снова естественный мэйк. Так что если вам не импонирует излишняя косметика на лице, смело берите на заметку эту тенденцию.

Естественность всегда в моде

Яркие и матовые губы

Лучше всего делать какой-то один акцент, когда вы краситесь. Попробуйте подчеркнуть губы, сочные и насыщенные оттенки помад как раз в топе. А вот матовые тона добавят в образ загадочности.

Трендовые оттенки помад

Цветные тени

Если губы подчеркивать не хотелось бы, то нанесите на веки любимый оттенок теней.

Не бойтесь цвета

Высветленные брови

Да-да, пушистые брови отходят в прошлое. Тренд на бесцветные брови весьма спорный, но, возможно, вы готовы к экспериментам, как мировые звезды и инфлюенсеры.

Неоднозначный тренд

Акцентные стрелки

Еще один способ, помимо цветных теней, подчеркнуть красоту глаз с помощью косметики.

Модные стрелки

Активные румяна

Очень уместный зимний тренд. Кажется, словно это не вы подрумянили щеки, а мороз.

Больше румян этой зимой!

Smoky eyes

Эта бьюти-идея давно полюбилась модницам, здорово, что такой мэйк глаз не теряет актуальность.

Соблазнительный мэйк

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