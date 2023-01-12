Что будем носить в 2023 году: стилистка назвала три главных тренда (фото)

Эти тенденции, вероятно, останутся с нами все ближайшие сезоны

Новый год означает преображение, в том числе стилистическое. Стилисты активно делятся информацией про главные тренды будущих сезонов. Некоторые тенденции останутся с нами с 2022 года, но также есть абсолютно новые дизайнерские задумки. Среди вороха трендов можно найти те, которые подойдут именно вам.

О главных трендах 2023 года рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в своем блоге в Инстаграм. По ее мнению, для начала стоит выделить по меньшей мере три современных тенденции. Их, к слову, можно смело назвать носибельными, ведь они впишутся едва ли не в каждый повседневный гардероб.

Длина макси

Длинные юбки до лодыжек, платья, сидящие по фигуре очень актуальны. Рекомендуется дополнять их укороченным пуховиком или дубленкой, а также обувью с массивной подошвой.

Макси снова в моде

Брюки карго

Свободная посадка и широченные штанины позволят вас чувствовать в этой одежде невероятно удобно. Стилистка советует миксовать карго с острым носком на небольшом каблуке. Кроме того, стоит добавить объем, чтобы сбалансировать пропорции, например, великолепно подойдет бомбер.

Весьма практичный тренд

Прозрачность

На контрасте с массивными карго этот тренд выглядит очень органично, считает Голота. Чтобы снизить градус сексуальности она рекомендует комбинировать прозрачные изделия с совершенно противоположными, к примеру, жакетом с мужского плеча или плащом в стиле Тринити из культовой "Матрицы".

Главное, не переборщить с прозрачностью

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды будут на пике популярности весной 2023 года.