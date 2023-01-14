Стильный свитер в 2023 году: какой выбрать, чтобы от вас веяло индивидуальностью (фото)

Стилист назвала 9 свитером с актуальными деталями в новом году

Если не базовый свитер, то какой? Если вам надоел предмет гардероба приглушенных тонов и без интересных деталей, то этот список актуальных свитеров на 2023 год точно привлечет ваше внимание.

Стилист Екатерина Терещенко выбрала девять более оригинальных и стильных теплой вещи, которые подходят не только для ежедневных образов, но и на праздничные мероприятия. Вот на что нужно обращать внимание при выборе нескучного свитера:

Насыщенный цвет

Активная фактура

Пушистая пряжа, косы, вышитые детали и пр.

Дистресс-эффект

Рваности, драности, дыры, торчащие нитки и пр.

Лого

Скандинавский принт

Молния на вороте

Открытые плечи

Металлик

Необычный крой

Кейп, ассиметрия, высокий разрез, фигурные вырезы и пр.

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