Стильный свитер в 2023 году: какой выбрать, чтобы от вас веяло индивидуальностью (фото)
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Стилист назвала 9 свитером с актуальными деталями в новом году
Если не базовый свитер, то какой? Если вам надоел предмет гардероба приглушенных тонов и без интересных деталей, то этот список актуальных свитеров на 2023 год точно привлечет ваше внимание.
Стилист Екатерина Терещенко выбрала девять более оригинальных и стильных теплой вещи, которые подходят не только для ежедневных образов, но и на праздничные мероприятия. Вот на что нужно обращать внимание при выборе нескучного свитера:
Насыщенный цвет
Активная фактура
Пушистая пряжа, косы, вышитые детали и пр.
Дистресс-эффект
Рваности, драности, дыры, торчащие нитки и пр.
Лого
Скандинавский принт
Молния на вороте
Открытые плечи
Металлик
Необычный крой
Кейп, ассиметрия, высокий разрез, фигурные вырезы и пр.
Ранее "Телеграф" писал, какие тренды будут актуальны весной 2023 года. Сезон ожидается женственным, дерзким и романтичным.