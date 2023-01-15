Названы самые модные платья весны-2023: красивейшая подборка нарядов от стилиста (фото)
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Стильные платья выбираем на всё ещё холодный период
Еще не закончилась зима, а дизайнеры спешат нас радовать свежими модными трендами на весну 2023 года.
Стилист SAMAL SAN рассказала о самых актуальных платьях сезонов зима-весна. Морозы не закончились, поэтому стараемся выбирать наряды на все еще холодный период.
В подборке трикотажные, кожаные, шифоновые, джинсовые и сатиновые платья актуальных фасонов, в разных цветах, разных длин, однотонные и с принтами, на разный бюджет и на любой вкус.
Какие платья будут модными весной 2023 года
Присмотрите себе то платье, которое больше подойдет вашей индивидуальности и собственному стилю.
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