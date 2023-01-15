Названы самые модные платья весны-2023: красивейшая подборка нарядов от стилиста (фото)

Стильные платья выбираем на всё ещё холодный период

Еще не закончилась зима, а дизайнеры спешат нас радовать свежими модными трендами на весну 2023 года.

Стилист SAMAL SAN рассказала о самых актуальных платьях сезонов зима-весна. Морозы не закончились, поэтому стараемся выбирать наряды на все еще холодный период.

В подборке трикотажные, кожаные, шифоновые, джинсовые и сатиновые платья актуальных фасонов, в разных цветах, разных длин, однотонные и с принтами, на разный бюджет и на любой вкус.

Какие платья будут модными весной 2023 года

Присмотрите себе то платье, которое больше подойдет вашей индивидуальности и собственному стилю.

Ранее "Телеграф" писал о том, с чем носить белую обувь, чтобы образ получался всегда стильным. Такая светлая пара универсальна и подходит практически под любой наряд, но есть нюансы.

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