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С чем носить леггинсы, чтобы точно было стильно: семь вариантов на каждый день (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
С чем носить леггинсы девушке - советы стилиста Новость обновлена 15 января 2023, 11:42
С чем носить леггинсы девушке - советы стилиста. Фото instagram.com

Стилист рассказала, с какими верхами леггинсы на женщине выглядят очень стильно

Еще совсем недавно мы носили сплошной оверсайз, но постепенно мода возвращается к более узким силуэтам. Но есть нюансы. Если когда-то в 90-х вы надевали леггинсы с блузками и обтягивающими верхами, то теперь так уже не носят.

Дополняйте их свободным верхом, советует стилист Ирина Катыхина: рубашками, жакетами, худи, свободным трикотажем, жилетами и куртками. И, конечно, дополняем актуальной обувью.

С жакетами

леггинсы с жакетами

С жилетами

леггинсы с жилетами

С трикотажем

леггинсы с трикотажем

С рубашками

леггинсы с рубашками

С куртками

леггинсы с куртками

С худи

леггинсы с худи

С пальто

леггинсы с пальто

Ранее "Телеграф" писал, тренды каких украшений будут актуальны в 2023 году. Стилист назвала "самые горячие" варианты.

Также мы рассказывали, какие тренды в маникюре будут на пике популярности в 2023 году.

Теги:
#Мода #Леггинсы