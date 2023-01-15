С чем носить леггинсы, чтобы точно было стильно: семь вариантов на каждый день (фото)

Стилист рассказала, с какими верхами леггинсы на женщине выглядят очень стильно

Еще совсем недавно мы носили сплошной оверсайз, но постепенно мода возвращается к более узким силуэтам. Но есть нюансы. Если когда-то в 90-х вы надевали леггинсы с блузками и обтягивающими верхами, то теперь так уже не носят.

Дополняйте их свободным верхом, советует стилист Ирина Катыхина: рубашками, жакетами, худи, свободным трикотажем, жилетами и куртками. И, конечно, дополняем актуальной обувью.

С жакетами

С жилетами

С трикотажем

С рубашками

С куртками

С худи

С пальто

Ранее "Телеграф" писал, тренды каких украшений будут актуальны в 2023 году. Стилист назвала "самые горячие" варианты.

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