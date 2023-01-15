С чем носить леггинсы, чтобы точно было стильно: семь вариантов на каждый день (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Стилист рассказала, с какими верхами леггинсы на женщине выглядят очень стильно
Еще совсем недавно мы носили сплошной оверсайз, но постепенно мода возвращается к более узким силуэтам. Но есть нюансы. Если когда-то в 90-х вы надевали леггинсы с блузками и обтягивающими верхами, то теперь так уже не носят.
Дополняйте их свободным верхом, советует стилист Ирина Катыхина: рубашками, жакетами, худи, свободным трикотажем, жилетами и куртками. И, конечно, дополняем актуальной обувью.
С жакетами
С жилетами
С трикотажем
С рубашками
С куртками
С худи
С пальто
Ранее "Телеграф" писал, тренды каких украшений будут актуальны в 2023 году. Стилист назвала "самые горячие" варианты.
Также мы рассказывали, какие тренды в маникюре будут на пике популярности в 2023 году.