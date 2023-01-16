Актуальные сочетания цветов в 2023: как грамотно объединять в образе (фото)

Названы наиболее актуальные сочетания цветов в наступившем году

Носить образы total black или что-то серое и безликое в 2023 году не нужно. Даже если у вас настроение ниже плинтуса, приподнять его можно с помощью ярких и модных цветов, которые нужно еще уметь правильно между собой сочетать. И речь не о модных оттенках, а именно о модной стилизации.

Один из самых модных цветов этого года — пурпурный, может быть "в паре" с любым другим цветом, то есть каких-то конкретных сочетаний выделить не можно. Об этом пишет стилист Катерина Терещенко.

Чтобы разнообразить свой образ, воспользуйтесь небольшой шпаргалкой о грамотном сочетании цветов в одном луке.

Разные оттенки серого в одном образе

Алый красный + лиловый

Светло-розовый + беж

Небесно-голубой + винный

Разные оттенки зеленого в одном образе

Глубокий синий + черный

Оранжевый + золотой металлик

Пастельный желтый + белый

Кипенно-белый + молочный

Ранее стилист рассказала, как стильно сочетать разные материалы в одном образе.