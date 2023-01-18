От страз и блеска до нежного френча: топ-4 тренда маникюра, которые будут в моде 2023 года (фото)

Обязательно присмотритесь к подобным вариантам нейл-дизайна

Ухоженные руки с красивым маникюром — это залог успешного образа каждой женщины, поэтому не стоит лениться и нужно обязательно уделять время уходу за своими пальчиками. Более того, правильно подобранный цвет маникюра может визуально омолодить ваши руки. Однако сегодня мы хотим рассказать о главных трендах 2023 года.

Стилисты выделили четыре самых актуальных тренда в маникюре, которые подойдут каждой моднице. Сморите, вдохновляйтесь и выбирайте тот вариант, который вам по душе больше всего.

Тренды маникюра на 2023 год:

Хромовые вариации — при чем хром необязательно должен слепить блеском и вспышками. Достаточно использовать его поверх непрозрачных и прозрачных базовых оттенков.

Эстетика чистоты — минималистичный маникюр, который будет демонстрировать здоровые, девственные ногти, отшлифованные до совершенства, всегда в тренде.

Нежный "френч" — благодаря такому нейл-дизайну ваши ногти будут выглядеть роскошно.

Акценты на ногтях — от страз и блеска до игры с матовыми и глянцевыми финишными покрытиями. Фактурные акценты останутся популярными в 2023 году, с акцентом на игривый дизайн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в этом году в моде будет не только френч. Эксперты назвали яркие тренды маникюра в 2023 году и показали, как это выглядит.