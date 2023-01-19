"Теткин" style: пять примеров, когда тренд очень старит ваш образ (фото)

Если есть тренд, это не значит, что он сделает из вас стильную модницу

"Эта вещь в тренде, но она устарела", — да, бывает такой парадокс и достаточно часто, если вы хватаете информацию по верхам и не разбираетесь особо в вопросе. Однако нужно знать, что модной вещь делает не какой-то отдельный элемент — потертости, принт или материал, а крой, комплектация и все остальные элементы!

Любой тренд может превратить вас в "тетку", подчеркивает стилист Татьяна Белявина. Пример для наглядности на фото ниже: на подиуме (первая картинка) выглядит все великолепно и современно. Но в жизни этот же самый жакет скомплектовали совсем по-другому и получилась "теткин style".

Как представил дизайнер — как получилась тетенька:

Как представил дизайнер — как получилась тетенька

Джинсы и потертости

Только потертости на джинсах не сделают вам модный комплект. Даже современным могут не сделать, чего уж о модном говорить. Сравните, как такие джинсы представлены на подиуме и как их носят широкие массы.

На подиуме - в жизни

Тех, кто действительно пристально следит за трендами и знает, как их адаптировать современно в свой гардероб, единицы. А для остальных, кому мода сильно не интересна, информация, что в моду вошли потертости, может сбить с толку, ведь такие джинсы они носят и сейчас. Но как носят?

Юбка макси

Тоже в моде, но если достать свою юбку макси из прошлых запасов и просто надеть, то вряд ли получится даже современный вариант, про моду здесь просто молчим. Смотрите, только некоторые различия.

Объем сверху, прямая юбка - узкий верх, расклешенная юбка

Кожа

Кожа в трендах уже давно, но есть большая разница: кожаная юбка миди или кожаная юбка-татьянка. Последняя модности и современности вам не добавит.

Современно - устаревший фасон

Принт

Принт с сельскими цветами не так давно тоже был в трендах, но одно дело, если это будет блуза с современным вырезом и рукавами, и совсем другое дело, если просто блуза с круглым вырезом и простыми рукавами.

Современно - устаревший фасон

Вывод: не все, что вышло на подиум, вы сможете носить современно, если глубоко не погружаетесь в эту тему. Если не хотите погружаться, то анализируйте подборки стилистов, что вы из этого можете себе взять. Главное — думайте, а не копируйте слепо, буквально бездумно.

Отметим, что выбор удачного сочетания материалов в образе — один из основных стилевых приемов. Ранее стилист рассказала, как стильно сочетать разные материалы в одном образе.