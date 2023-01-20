Функциональная капсула в 2023 году: как сформировать стильный гардероб на любой бюджет (фото)

70% базы – это та одежда, которая формирует ваш стиль, и только 30% – это тренды

Что означает понятие "функциональная капсула"? Это минимум вещей в одном стиле, которые состоят на 70% из базы, то есть вещи, которые не только красиво сидят, но и украшают фигуру, и что не менее важно – вписываются максимально в ваш ритм жизни, то ли вы мама, которая большую часть времени проводит в активностях с ребенком, или офисная работница без строгого дресс-кода, или тренер, всегда спешащий в зал к своим клиентам.

"70% базы — это та одежда, которая формирует ваш стиль, и которая останется в вашем гардеробе не на один год. 30% — это те тренды, которые актуальны сейчас и будут в следующем сезоне, это ваша фишка, которая делает ваш стиль самобытным", — подчеркивает украинский стилист под ником watchingukraine в Инстаграме.

Итак, если хотите создать гардероб своей мечты и не тратить горы времени на поиск той самой "изюминки", стоит ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей можно создать множество стильных образов на каждый день.

Фотопримеры функционального гардероба и разнообразие образов

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