Укр

Функциональная капсула в 2023 году: как сформировать стильный гардероб на любой бюджет (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
540
Функциональная капсула на любой бюджет Новость обновлена 20 января 2023, 07:43
Функциональная капсула на любой бюджет. Фото freepik.com

70% базы – это та одежда, которая формирует ваш стиль, и только 30% – это тренды

Что означает понятие "функциональная капсула"? Это минимум вещей в одном стиле, которые состоят на 70% из базы, то есть вещи, которые не только красиво сидят, но и украшают фигуру, и что не менее важно – вписываются максимально в ваш ритм жизни, то ли вы мама, которая большую часть времени проводит в активностях с ребенком, или офисная работница без строгого дресс-кода, или тренер, всегда спешащий в зал к своим клиентам.

"70% базы — это та одежда, которая формирует ваш стиль, и которая останется в вашем гардеробе не на один год. 30% — это те тренды, которые актуальны сейчас и будут в следующем сезоне, это ваша фишка, которая делает ваш стиль самобытным", — подчеркивает украинский стилист под ником watchingukraine в Инстаграме.

Итак, если хотите создать гардероб своей мечты и не тратить горы времени на поиск той самой "изюминки", стоит ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей можно создать множество стильных образов на каждый день.

Фотопримеры функционального гардероба и разнообразие образов

стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб
стильная одежда капсула гардероб

Ранее "Телеграф" писал, как стильно совмещать разные материалы в одном образе. Выбор удачного сочетания материалов в образе – один из основных стилевых приемов.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль