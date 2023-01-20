Массивные жемчужины, кафы и геометрия: украшения, на которые стоит обратить внимание в 2023 году (фото)

Стильные аксессуары, которые украсят ваш гардероб

Помимо того, что нужно пополнять свой гардероб актуальными и популярными трендами одежды, если вы хотите выглядеть стильно, нужно еще следить и за модными веяниями обуви, стрижек, маникюра и аксессуаров. И сегодня мы хотим остановить ваше внимание именно на украшения.

Как отмечает стилист под ником watchingukraine в Инстаграм, украшения сейчас – это едва ли не самая важная часть ДНК вашего стиля. Это также отражение вашего внутреннего я, вашего настроения и вашего посыла. Украшениями можно не только украшать, но еще и прибавлять или убавлять градус стилевого направления в вашем образе. Поэтому к их выбору также нужно отнестись ответственно.

Тренды украшений на 2023 год:

Массивные жемчужины

Кафы на губу

Наслоение массивных браслетов

Сердечки

Геометрические фигуры

Тропические вайбы

Одежда с украшениями

Хрустальные топы

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