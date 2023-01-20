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Массивные жемчужины, кафы и геометрия: украшения, на которые стоит обратить внимание в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды украшений на 2023 год Новость обновлена 20 января 2023, 11:06
Тренды украшений на 2023 год. Фото pexels.com

Стильные аксессуары, которые украсят ваш гардероб

Помимо того, что нужно пополнять свой гардероб актуальными и популярными трендами одежды, если вы хотите выглядеть стильно, нужно еще следить и за модными веяниями обуви, стрижек, маникюра и аксессуаров. И сегодня мы хотим остановить ваше внимание именно на украшения.

Как отмечает стилист под ником watchingukraine в Инстаграм, украшения сейчас – это едва ли не самая важная часть ДНК вашего стиля. Это также отражение вашего внутреннего я, вашего настроения и вашего посыла. Украшениями можно не только украшать, но еще и прибавлять или убавлять градус стилевого направления в вашем образе. Поэтому к их выбору также нужно отнестись ответственно.

Тренды украшений на 2023 год:

  • Массивные жемчужины
Тренды украшений на 2023 год
  • Кафы на губу
Тренды украшений на 2023 год
  • Наслоение массивных браслетов
Тренды украшений на 2023 год
  • Сердечки
Тренды украшений на 2023 год
  • Геометрические фигуры
Тренды украшений на 2023 год
  • Тропические вайбы
Тренды украшений на 2023 год
  • Одежда с украшениями
Тренды украшений на 2023 год
  • Хрустальные топы
Тренды украшений на 2023 год

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#Мода #Женская мода #Аксессуары