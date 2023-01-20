Они никогда не выйдут из моды: топ-9 базовых вещей, которые должны быть в вашем гардеробе всегда (фото)

Выручат в любой ситуации

Актуальный базовой гардероб всегда обеспечивает стильный образ для выхода в свет. Эта одежда может свободно комбинироваться между собой и подходить под разные стили.

Стилист Ирины Катыхина назвала девять предметов одежды, которые всегда актуальны и выручат вас в любой ситуации. С их помощью можно каждый раз создавать образы, не похожие друг на друга. И в этом весь плюс.

Белая рубашка

Носим с джинсами, брюками, юбками, платьями. Навыпуск или заправленной. Асимметрично. Как второй слой или под корсеты, джемпера, жилеты и жакеты.

Футболка

Белая футболка слегка свободного кроя с правильной длиной рукава. Дополнит как спортивный, так и деловой образ.

Шелковый топ

Для более элегантных образов. Выбираем модель слегка свободного кроя без декора.

Водолазка

Носим как самостоятельную вещь или в многослойных образах.

Двубортный жакет

Идеальная длина — закрывающая ягодицы. Прямой или слегка зауженный крой.

Джинсы MOM FIT

Прекрасно садятся и скрывают несовершенства за счет высокой посадки и свободы в области живота.

Широкие брюки

Прямого кроя с высокой посадкой. Носим с обувью на каблуке, с кроссовками или ботинками.

Юбка миди

Слегка свободный крой, высокая посадка.

Платье

Маленькое черное платье — нестареющая классика. Выручит на свидании, встрече с подругами или на другом мероприятии.

Ранее "Телеграф" писал, как стильно совмещать разные материалы в одном образе. Выбор удачного сочетания материалов в образе – один из основных стилевых приемов.