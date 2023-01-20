Они никогда не выйдут из моды: топ-9 базовых вещей, которые должны быть в вашем гардеробе всегда (фото)
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Выручат в любой ситуации
Актуальный базовой гардероб всегда обеспечивает стильный образ для выхода в свет. Эта одежда может свободно комбинироваться между собой и подходить под разные стили.
Стилист Ирины Катыхина назвала девять предметов одежды, которые всегда актуальны и выручат вас в любой ситуации. С их помощью можно каждый раз создавать образы, не похожие друг на друга. И в этом весь плюс.
Белая рубашка
Носим с джинсами, брюками, юбками, платьями. Навыпуск или заправленной. Асимметрично. Как второй слой или под корсеты, джемпера, жилеты и жакеты.
Футболка
Белая футболка слегка свободного кроя с правильной длиной рукава. Дополнит как спортивный, так и деловой образ.
Шелковый топ
Для более элегантных образов. Выбираем модель слегка свободного кроя без декора.
Водолазка
Носим как самостоятельную вещь или в многослойных образах.
Двубортный жакет
Идеальная длина — закрывающая ягодицы. Прямой или слегка зауженный крой.
Джинсы MOM FIT
Прекрасно садятся и скрывают несовершенства за счет высокой посадки и свободы в области живота.
Широкие брюки
Прямого кроя с высокой посадкой. Носим с обувью на каблуке, с кроссовками или ботинками.
Юбка миди
Слегка свободный крой, высокая посадка.
Платье
Маленькое черное платье — нестареющая классика. Выручит на свидании, встрече с подругами или на другом мероприятии.
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