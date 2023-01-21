Что носить в 2023 году: подборка самых ярких и актуальных трендов (фото)

Стили, которые сделают ваш гардероб интересным и трендовым

Помимо актуальных и популярных трендов одежды, в модной сфере есть такое понятие, как направление в моде. По идее, это то же самое, что и тренд, но только более глобальное. И судя по модным показам именитых брендов, эти направления оказались настолько полярными, что каждая модница сможет найти свой стиль.

Как отмечает стилист под ником watchingukraine в Инстаграм, есть как минимум 4 направления, которые будут актуальны в течение 2023 года. Не бойтесь экспериментировать, и обязательно пробуйте что-то новое.

Модные направления и тренды 2023 года

Готика

Направления, которое на Неделе Моды показали David Koma, Versace, Dolce & Gabbana, и многие другие дизайнеры, но большинство заметило его только с выходом сериала "Венздей". Готичный стиль — это о черном цвете, портупеях, корсетах, коже, макси длине.

Футуризм

Не стоит опасаться этого направления. Современные интерпретации этого направления доказывают, что экспериментировать есть где, и это очень круто и стильно сейчас выглядит. Тот же капор, который мы носим вместе с очками и маской – это уже стильный футуризм

Острые мысы в обуви

В модном цикле изменяются только актуальность мыса, и если в прошлом году у нас был квадратный, то теперь будет острый. Одними из первых об этом заявили Versace, показав свои популярные медузки с острым мысом. Также актуальность острого мыса проявляется в объединении его с чем-нибудь противоположным, или, иначе говоря, объемным.

Эстетика rom-com "нулевых"

Это направление – это ультрасексуальная эстетика и любовь к блеску и блесткам, которые демонстрировали такие знаменитости, как Бритни Спирс или Spice Girls в конце 1990-х. А чтобы не выглядеть так, как будто вы действительно с 2000-х, не забывайте прибавлять актуальности вашему луку – низкая талия, но не скинни, киттен хил, а не каблук 9 см и выше, и т д.

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