Шорты по колено и открытый живот: названы семь "горячих" трендов этой весны (фото)

Коллекции дизайнеров получились очень разнообразными

Предлагаем немного отвлечься от серости и холода, и помечтать о весне. Вспоминая Недели мод и работы именитых дизайнеров, можно выделить главные модные тренды весенне-летнего сезона 2023 года.

Дизайнер SAMAL SAN рассказала о микро- и макротенденциях будущего сезона. На тренды лучше смотреть как на новые идеи, которые можно внедрять в образы. Информация о них никогда не будет лишней.

Открытый живот

Реализовать этот тренд не сложно — можно расстегнуть пару нижних пуговиц у кардигана, надеть платье с разрезом или брюки с низкой посадкой.

Плиссе

На подиуме было разное прочтение — смешение складок разной ширины, многоярусные костюмы с плиссе, мелкая плассировка на юбках, рубашках и топах.

Пальто макси

Очень актуальными будут экстремально длинные строгие пальто и тренчи.

Градиент

Не резкий колор-блок, а именно мягкие переходы цвета будут очень актуальными. Особенно эффектно такой градиент смотрится на трикотаже.

Шорты по колено

В этом году шорты перестают быть микро и дорастают примерно до колена.

Узлы

Будет достаточно удачно завязать узел на своей одежде, придав ей новый вид, и вы в тренде!

Милитари

Мода всегда отображает глобальное настроение в мире. Каждый бренд интерпретировал милитари по своему, одни украсили платье и топы парашютными ремнями, другие активно использовали камуфляж и накладные карманы, третьи создали тотал образы в цвете хаки.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Стоит ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.