Огромная платформа, металлик, стразы, мех: названы главные тренды обуви в 2023 году (фото)
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В этом году модных и актуальных трендов в изобилии
В новом году каждая женщина сможет найти то, что ей по душе. Тренды обуви в будущих сезонах радуют — их изобилие, так что выбирать есть из чего.
Стилист Ирина Катыхина рассказала о самых главных трендах женской обуви в 2023 году. Обращаем внимание не только на модель, украшения и материал пары, но и цвет.
Ботильоны
На шпильке с острым носом.
Высокие ботинки
С обилием ремней и на шнуровке.
Ботфорты
Самый модный оттенок — белый.
Сапоги
Ярких цветов и с принтами.
Грубая обувь
С металлическим декором и браслетами.
Танкетка
Обувь на танкетке входит в топ в этом году.
Платформа
Огромная платформа или платформа-каблук.
Металлик
Металлизировання обувь.
Главные цвета обуви в 2023 году
Тем, кто устал от зелёного в одежде, дизайнеры предлагают обратить внимание на зеленую обувь.
Благородный бордовый оттенок добавит цвета в базовые образы.
Белая обувь регулярно входит в топ модных тенденций и в этот год — не исключение.
Розовый — еще один модный цвет в 2023 году.
Яркие цвета
Самое стильное сочетание — с одеждой из денима.
Стразы
Казалось бы — совсем недавно стразы были не в почете, но вот они снова с нами.
Мех
В моде не только меховые сапоги, но и туфли и босоножки.
Цветы
В прошлом году объемные цветы появились на одежде, а в этом они уже на обуви.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем можно стильно носить обувь белого цвета. В частности, не стоит обделять вниманием ботинки, челси, сапоги, ботильоны.