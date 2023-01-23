Укр

Огромная платформа, металлик, стразы, мех: названы главные тренды обуви в 2023 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тренды обуви в 2023 году - список Новость обновлена 23 января 2023, 13:38
Тренды обуви в 2023 году - список. Фото freepik.com

В этом году модных и актуальных трендов в изобилии

В новом году каждая женщина сможет найти то, что ей по душе. Тренды обуви в будущих сезонах радуют — их изобилие, так что выбирать есть из чего.

Стилист Ирина Катыхина рассказала о самых главных трендах женской обуви в 2023 году. Обращаем внимание не только на модель, украшения и материал пары, но и цвет.

Ботильоны

На шпильке с острым носом.

Ботильоны

Высокие ботинки

С обилием ремней и на шнуровке.

Высокие ботинки

Ботфорты

Самый модный оттенок — белый.

Ботфорты

Сапоги

Ярких цветов и с принтами.

Сапоги

Грубая обувь

С металлическим декором и браслетами.

Грубая обувь

Танкетка

Обувь на танкетке входит в топ в этом году.

Танкетка

Платформа

Огромная платформа или платформа-каблук.

Платформа

Металлик

Металлизировання обувь.

Металлизировання обувь

Главные цвета обуви в 2023 году

Тем, кто устал от зелёного в одежде, дизайнеры предлагают обратить внимание на зеленую обувь.

зеленая обувь

Благородный бордовый оттенок добавит цвета в базовые образы.

бордовая обувь

Белая обувь регулярно входит в топ модных тенденций и в этот год — не исключение.

белая обувь

Розовый — еще один модный цвет в 2023 году.

розовая обувь

Яркие цвета

Самое стильное сочетание — с одеждой из денима.

яркая обувь

Стразы

Казалось бы — совсем недавно стразы были не в почете, но вот они снова с нами.

обувь со стразами

Мех

В моде не только меховые сапоги, но и туфли и босоножки.

обувь с мехом

Цветы

В прошлом году объемные цветы появились на одежде, а в этом они уже на обуви.

обувь с цветами

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем можно стильно носить обувь белого цвета. В частности, не стоит обделять вниманием ботинки, челси, сапоги, ботильоны.

Теги:
#Мода #Обувь #Тренды