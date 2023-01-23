Огромная платформа, металлик, стразы, мех: названы главные тренды обуви в 2023 году (фото)

В этом году модных и актуальных трендов в изобилии

В новом году каждая женщина сможет найти то, что ей по душе. Тренды обуви в будущих сезонах радуют — их изобилие, так что выбирать есть из чего.

Стилист Ирина Катыхина рассказала о самых главных трендах женской обуви в 2023 году. Обращаем внимание не только на модель, украшения и материал пары, но и цвет.

Ботильоны

На шпильке с острым носом.

Высокие ботинки

С обилием ремней и на шнуровке.

Ботфорты

Самый модный оттенок — белый.

Сапоги

Ярких цветов и с принтами.

Грубая обувь

С металлическим декором и браслетами.

Танкетка

Обувь на танкетке входит в топ в этом году.

Платформа

Огромная платформа или платформа-каблук.

Металлик

Металлизировання обувь.

Главные цвета обуви в 2023 году

Тем, кто устал от зелёного в одежде, дизайнеры предлагают обратить внимание на зеленую обувь.

Благородный бордовый оттенок добавит цвета в базовые образы.

Белая обувь регулярно входит в топ модных тенденций и в этот год — не исключение.

Розовый — еще один модный цвет в 2023 году.

Яркие цвета

Самое стильное сочетание — с одеждой из денима.

Стразы

Казалось бы — совсем недавно стразы были не в почете, но вот они снова с нами.

Мех

В моде не только меховые сапоги, но и туфли и босоножки.

Цветы

В прошлом году объемные цветы появились на одежде, а в этом они уже на обуви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем можно стильно носить обувь белого цвета. В частности, не стоит обделять вниманием ботинки, челси, сапоги, ботильоны.