Укр

Чем больше – тем лучше: какие сумки мы будем носить в 2023 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренды женских сумок в 2023 году - актуальний топ
Тренды женских сумок в 2023 году - актуальний топ. Фото freepik.com

Настало время вместительных моделей

Модные тренды чаще всего балансируют между крайностями. Если последние несколько сезонов мы наблюдали тенденцию на микросумки, то теперь пришло время вместительных и практичных моделей.

Безусловно, маленькие сумки останутся в нашем гардеробе, отмечает украинский персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме. Но если вы хотите приобрести аксессуар, в который поместятся не только помада и телефон, то обратите внимание на объемные шоперы, большие тоуты и габаритные сумки через плечо.

Стилист рассказала, какие сумки презентовали нам бренды-трендсеттеры на показах-2023, и на какие модели стоит обратить внимание при выборе своей следующей "спутницы".

Прямоугольная кожаная сумка с короткой ручкой

Прямоугольная кожаная сумка с короткой ручкой

Пушистая сумка-тоут

Пушистая сумка-тоут

Тканевый шопер с кожаными ручками и структурным низом

Тканевый шопер с кожаными ручками и структурным низом

Сумка через плечо с рюшами

Сумка через плечо с рюшами

Кожаная сумка почтальона

Кожаная сумка почтальона

Плетеный тоут

Плетеный тоут

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.

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#Мода #Сумки #Тренды