Чем больше – тем лучше: какие сумки мы будем носить в 2023 году (фото)
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Настало время вместительных моделей
Модные тренды чаще всего балансируют между крайностями. Если последние несколько сезонов мы наблюдали тенденцию на микросумки, то теперь пришло время вместительных и практичных моделей.
Безусловно, маленькие сумки останутся в нашем гардеробе, отмечает украинский персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме. Но если вы хотите приобрести аксессуар, в который поместятся не только помада и телефон, то обратите внимание на объемные шоперы, большие тоуты и габаритные сумки через плечо.
Стилист рассказала, какие сумки презентовали нам бренды-трендсеттеры на показах-2023, и на какие модели стоит обратить внимание при выборе своей следующей "спутницы".
Прямоугольная кожаная сумка с короткой ручкой
Пушистая сумка-тоут
Тканевый шопер с кожаными ручками и структурным низом
Сумка через плечо с рюшами
Кожаная сумка почтальона
Плетеный тоут
Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.