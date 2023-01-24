В моде пайетки, воланы и не только: Андре Тан назвал 5 трендов, актуальных в этом году (фото)

Украинский дизайнер выделил самые главные тренды 2023 года

С окончанием 2022 года многие модные тенденции ушли, предоставляя место новым. Некоторые из значимых трендов перекочевали с нами в 2023 году.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что носить в будущих сезонах, чтобы выглядеть стильно и уверенно. Эксперт назвал пять главных трендов, которые будут актуальны в этом году.

1. Простая белая майка

Культовой вещью моды-2023 станет простая белая майка-алкоголичка. Носить ее можно на голое тело с любым низом – с юбкой/брюками или в самой простой, но беспроигрышной комбинации – с любимыми джинсами.

2. Пайетки

Пайетки остаются в тренде в 2023 году, поэтому смело покупаем платья актуального оттенка – обращайте внимание на нежно-голубые и лазурные цвета, и носите их с трендовыми ботфортами и оверсайз шубами.

3. Широкие штаны

Must-have в любом гардеробе, который вам нужен уже сейчас – широкие брюки и джинсы. Носить их лучше с обтягивающим верхом, например с боди, кроп-рубашками, свитерами или, если хочется чего-то более яркого — с сексуальными корсетами и бра.

4. Воланы и буфы

Стильное решение на весну-лето 2023 года – это одежда с воланами и буфами; платья, блузы, пальто – ищите, что вам по душе, но приобрести вещь с таким интересным элементом на весну рекомендуется. Легкость, нежность, изящество и стиль – вот о чем этот тренд.

5. Оверсайз бомберы

В этом году в тренде будут удлинены модели бомберов, а также варианты из необычных тканей, украшенные вышивками и другим декором. Они будут очень популярными, поэтому начинайте искать бомберы на весну уже сейчас.

Ранее "Телеграф" писал о микро- и макротенденциях будущего сезона. Недели моды показали нам главные модные тренды весенне-летнего сезона 2023 года.