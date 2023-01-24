Маст-хэв весеннего гардероба: топ-5 трендов, которые будут на пике популярности в 2023 году (фото)

Расширяйте возможности своего гардероба смелыми сочетаниями

На дворе еще зима, однако это не мешает немного заглянуть в будущее и ознакомится с модными трендами весенне-летнего сезона 2023 года. Сегодня мы хотим рассказать вам, о топ-5 трендах, без которых точно не обойтись в теплые поры года.

Стилист Зина Энгель в своем модном блоге в Инстаграм собрала все ключевые тенденции нового сезона, и рассказала, на какие тренды стоит обратить внимание модницам весной 2023 года. Она отмечает, что весна и лето 2023 ожидаются женственными, дерзкими и романтичными.

Модные тренды весны-лета 2023

Сияние и прозрачность

Лёгкость, прозрачность, игривость — кажется, именно этого сейчас сильно не хватает в одежде и жизни. Во всяком случае, так считают авторитетные мировые дизайнеры, задающие очередную модную тенденцию на воздушные ткани и невесомую одежду.

Косуха

Байкерская куртка на косой молнии уже давно утвердилась в качестве базового гардероба модниц. В новом сезоне дизайнеры предлагают, как расслабленные оверсайз модели, так и лаконичные укороченные варианты.

Оверсайз деним

Деним явно не собирается сдавать позиции — он стабильно входит в тройку самых модных тканей 2023. Джинсовые куртки оверсайз в новом сезоне занимают свою яркую нишу среди гипер-пиджаков или рубашек-жакетов.

Анималистичный принт

Соблазнительный и запоминающийся женский образ этого сезона – это модные сочетания с хищным принтом в одежде. Модная анималистическая расцветка поддалась различным экспериментам дизайнеров в этом сезоне. Натуральный окрас решили смешать с яркими красками, получив очень оригинальные и необычные варианты.

Бахрома

Дизайнеры нацелились перевернуть ваше представление о бахроме как о символе "эпохи джаза" или "дикого Запада". Ковбои и светские львицы отходят на второй план, ведь в дело вступает бахрома нового порядка, вдохновленная ритмами фламенко и сальсы.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Стоит ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.