Какие цвета и принты будут в моде весной и летом этого года: стилистка раскрыла все карты (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дизайнеры порадовали обилием приятных оттенков и интересных расцветок
Главным тоном 2023 года стал Viva Magenta, который отлично впишется в луки в любое время года. А вот для сезона весна-лета есть свой топ актуальных оттенков и принтов. Подбирать цвет одежды, обуви и аксессуаров следует в зависимости от вашего индивидуального стиля, но узнать последние тенденции никогда не повредит.
О том, какие цвета и принты будут в моде весной и летом 2023 года, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram. По ее словам, в коллекциях дизайнеров на весенне-осенний период доминирует сразу несколько оттенков и типов расцветки. Так что смело подбирайте то, что нравится именно вам, и преображайте свой гардероб на теплое время года.
Так, дизайнеры предлагают нам яркие радужные оттенки. В числе главных цветов весны и лета 2023 года:
- ягодный розовый,
- сочный зелёный,
- нежный голубой,
- солнечный желтый.
Рекомендуется носить эти цвета в монохромах, а также сочетать с ахроматическим серым. Актуальными остаются черные и белые тотал-луки, добавляет Наталья.
Что касается принтов, то их тоже будет большое разнообразие. В топ принтов сезона весна-лета этого года попали:
- экзотические цветы,
- черно-белый горох (polka dot),
- акцентные анималистические принты,
- абстракция,
- вечная полоска,
- газетные принты,
- надписи,
- лого
Также стилистка отдельно отметила новый тренд на перфорированные ткани. По ее мнению, эта тенденция выглядит очень свежо и красиво.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сочетания цветов актуальны в 2023 году. Стилист дала небольшую шпаргалку, которая поможет комбинировать разные оттенки в одном образе со вкусом.