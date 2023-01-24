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Какие цвета и принты будут в моде весной и летом этого года: стилистка раскрыла все карты (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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От разнообразия трендов в новом сезоне будут разбегаться глаза Новость обновлена 24 января 2023, 20:44
От разнообразия трендов в новом сезоне будут разбегаться глаза. Фото Liza Summer/pexels.com

Дизайнеры порадовали обилием приятных оттенков и интересных расцветок

Главным тоном 2023 года стал Viva Magenta, который отлично впишется в луки в любое время года. А вот для сезона весна-лета есть свой топ актуальных оттенков и принтов. Подбирать цвет одежды, обуви и аксессуаров следует в зависимости от вашего индивидуального стиля, но узнать последние тенденции никогда не повредит.

О том, какие цвета и принты будут в моде весной и летом 2023 года, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram. По ее словам, в коллекциях дизайнеров на весенне-осенний период доминирует сразу несколько оттенков и типов расцветки. Так что смело подбирайте то, что нравится именно вам, и преображайте свой гардероб на теплое время года.

Так, дизайнеры предлагают нам яркие радужные оттенки. В числе главных цветов весны и лета 2023 года:

  • ягодный розовый,
  • сочный зелёный,
  • нежный голубой,
  • солнечный желтый.

Рекомендуется носить эти цвета в монохромах, а также сочетать с ахроматическим серым. Актуальными остаются черные и белые тотал-луки, добавляет Наталья.

Что касается принтов, то их тоже будет большое разнообразие. В топ принтов сезона весна-лета этого года попали:

  • экзотические цветы,
  • черно-белый горох (polka dot),
  • акцентные анималистические принты,
  • абстракция,
  • вечная полоска,
  • газетные принты,
  • надписи,
  • лого

Также стилистка отдельно отметила новый тренд на перфорированные ткани. По ее мнению, эта тенденция выглядит очень свежо и красиво.

Образы в модных цветах 2023 года
Розовый или зеленый - выбор за вами
Образы в черных и серых цветах
Монохромные образы - хит сезона
Образы в белых и голубых тонах
Актуален как белый, так и лазурный цвет
Модные принты в 2023 году
Принт на любой вкус
Образы с перфорированными вещами
Перфорация снова популярна
Модные принты 2023 года
Традиционные принты остаются в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сочетания цветов актуальны в 2023 году. Стилист дала небольшую шпаргалку, которая поможет комбинировать разные оттенки в одном образе со вкусом.

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#Мода #Стиль