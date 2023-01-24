Какие цвета и принты будут в моде весной и летом этого года: стилистка раскрыла все карты (фото)

Дизайнеры порадовали обилием приятных оттенков и интересных расцветок

Главным тоном 2023 года стал Viva Magenta, который отлично впишется в луки в любое время года. А вот для сезона весна-лета есть свой топ актуальных оттенков и принтов. Подбирать цвет одежды, обуви и аксессуаров следует в зависимости от вашего индивидуального стиля, но узнать последние тенденции никогда не повредит.

О том, какие цвета и принты будут в моде весной и летом 2023 года, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram. По ее словам, в коллекциях дизайнеров на весенне-осенний период доминирует сразу несколько оттенков и типов расцветки. Так что смело подбирайте то, что нравится именно вам, и преображайте свой гардероб на теплое время года.

Так, дизайнеры предлагают нам яркие радужные оттенки. В числе главных цветов весны и лета 2023 года:

ягодный розовый,

сочный зелёный,

нежный голубой,

солнечный желтый.

Рекомендуется носить эти цвета в монохромах, а также сочетать с ахроматическим серым. Актуальными остаются черные и белые тотал-луки, добавляет Наталья.

Что касается принтов, то их тоже будет большое разнообразие. В топ принтов сезона весна-лета этого года попали:

экзотические цветы,

черно-белый горох (polka dot),

акцентные анималистические принты,

абстракция,

вечная полоска,

газетные принты,

надписи,

лого

Также стилистка отдельно отметила новый тренд на перфорированные ткани. По ее мнению, эта тенденция выглядит очень свежо и красиво.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сочетания цветов актуальны в 2023 году. Стилист дала небольшую шпаргалку, которая поможет комбинировать разные оттенки в одном образе со вкусом.