Как выглядеть на роботе стильно и не замерзнуть: советы стилиста и идеи для образов (фото)

Важной составляющей делового стиля является многослойность

Именно в холодную погоду чаще всего из недр гардероба достаются вещи, которые носились когда-то давно. Давайте посмотрим что уже не актуально.

Сейчас период распродаж и отличное время, чтобы обновить свой гардероб. Стилист Ирина Катыхина рекомендует при покупке вещей для работы выбирать качество и натуральный состав. Важно помнить, что именно офисные образы мы носим дольше всего. Например, при 9-часовом рабочем дне, как минимум 11 часов вы проводите в этой одежде. Значит она должна быть комфортной и износостойкой, чтобы служить вам долго.

Для того чтобы не мерзнуть на работе и по дороге туда — выбирайте одежду с добавлением шерсти, а так же собирайте многослойные образы. Именно многослойность — залог сохранения тепла.

Жилет

Свободный крой. Сочетаем с широкими брюками и рубашками.

Трикотажное платье

Должно быть из качественного плотного трикотажа. Длина миди.

Юбка-карандаш

Выбираем слегка свободный крой, длина закрывает коленки. Дополняем свободным трикотажем.

Юбка в клетку

На фото слева — "бабушкин" вариант. В офисе в принципе не уместны юбки такой длины.

Жакет от костюма

Длина и крой жакета на фото слева не актуальны в принципе, и уже много лет.

Костюм с юбкой

На фото слева длина, крой жакета и длина юбки не актуальны.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.