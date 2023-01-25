Как правильно выбирать себе одежду: 3 параметра, которые отвечают за ваш стиль (фото)

Цвет, принт и фактура будут влиять на вашу внешность по-разному

А знаете, какие неправильные вопросы вы себе задаете? Те вопросы, которые в результате лишают вас разнообразного гардероба и красивых комплектов!

Неправильный вопрос: "А подойдут ли мне брюки палаццо/цветочный принт/красный цвет?". Неправильный, поскольку и брюки палаццо, и цветочный принт, и красный цвет и что-то другое могут быть разными. Об этом рассказывает стилист Татьяна Белявина. Есть три параметра, которые отвечают за ваш стиль:

ЦВЕТ

Какой это красный цвет? Светлый? Яркий? Приглушенный? Разные оттенки красного по-разному будут влиять на вашу внешность. А еще все может зависеть от площади этого красного цвета. Нужно знать характеристики своих оттенков, тогда много вопросов и сомнений отпадает.

ПРИНТ

Какой это цветочный принт? Цветочный принт может быть очень разным. И один вариант вам подойдет и вас украсит, а другой не подойдет и вам сильно навредит. Принтов великое множество. Одни могут легко превратить вас в тетеньку, а другие составить стильный комплект. Необходимо понимать, какие из них вам подходят, а какие нет.

ФАКТУРА

Мало кто обращает на это внимание, но фактуры тоже бывают разные – гладкие и не очень, роскошные и совсем простые. Есть те, кому простые фактуры не идут, как на фото ниже слева. Справа – королева, хотя макияж похож, волосы тоже, разница только в фактуре около лица.

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