Крупная вязка давно устарела: какие шапки вышли из моды и чем их заменить (фото)

Этой зимой есть много удачных альтернатив привычной шапке

Важная часть любого зимнего образа — шапка, но сейчас в моде также другие головные уборы, начиная от панамы и кепки и заканчивая ушанкой и платком. Поэтому если вы все еще носите шапку крупной вязки, стоит ознакомиться с последними тенденциями. Головной убор может быть не только практичным, а и стильным.

О трендах и антитрендах касательно головных уборов зимой 2023 года рассказывает стилистка Елена Меркулова в своем блоге о стиле в Instagram. По ее словам, шапка, прежде всего, должна вас греть, как и перчатки с шарфом. А во-вторых, зимние аксессуары отлично дополняют образ, делают его более стильным и продуманным.

Вязаные хомуты не очень актуальны. Вместо них лучше носить утепленные платки или стильные балаклавы. Панама или кепка — еще одна удачная альтернатива привычной шапке.

Балаклава и косынка - более стильные варианты

Отличные варианты, если надоела обычная шапка

Давно перешла в разряд антитрендов шапка крупной вязки. Смело выбрасывайте фасоны с меховыми помпонами и устаревшими расцветками. А вот модели а-ля бинни все еще популярны, считаются более универсальными, подходят большинству девушек и сочетаются едва ли не с любым стилем.

Выбирайте актуальный фасон шапки

От таких головных уборов веет безвкусицей

Стильные и теплые шапки на зиму 2023

Кроме того, стилистка советует избегать лишнего декора при выборе варежек и перчаток. Лучше следовать такому правилу: чем проще — тем лучше.

Декор - это лишнее

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сочетать шапку, шарф и верхнюю одежду, чтобы выглядеть этой зимой стильно. К примеру, к пуховику и дубленке подойдет панама, а вот с пальто нужно надевать другой головной убор.