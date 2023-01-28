Гламур, сексуальность, открытость: названы тренды весенне-летнего сезона, которые выделят вас из серой массы (фото)
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Низкая посадка, гламурные элементы и будуарный стиль вторгаются в новый сезон
Уже самое время, чтобы начинать формировать гардероб на новый сезон! Поэтому предлагаем начать сейчас, чтобы входить в сезон со знанием, что вам нужно.
Украинский стилист Ната Москаленко подчеркивает, что сначала нужно сформировать базу, а только потом прибавлять акцентные "горячие" тренды. Весенне-летний сезон нас ждет очень интересный и откровенный, поэтому скучно не будет.
"Балом правит эстетика нулевых, а это, как известно, тотальный гламур, сексуальность, открытость и яркость", — подчеркивает стилист.
Низкая посадка поясных изделий
Тотал деним, в том числе с потертостями и рваный
Гламурные элементы в виде перьев, точек, пайеток
Элементы стиля милитари
Будуарный стиль и кружево
Ассиметричные подолы и вырезы
Драпирование и узлы
Объемные рукава
Мини и макси
Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.