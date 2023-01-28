Гламур, сексуальность, открытость: названы тренды весенне-летнего сезона, которые выделят вас из серой массы (фото)

Низкая посадка, гламурные элементы и будуарный стиль вторгаются в новый сезон

Уже самое время, чтобы начинать формировать гардероб на новый сезон! Поэтому предлагаем начать сейчас, чтобы входить в сезон со знанием, что вам нужно.

Украинский стилист Ната Москаленко подчеркивает, что сначала нужно сформировать базу, а только потом прибавлять акцентные "горячие" тренды. Весенне-летний сезон нас ждет очень интересный и откровенный, поэтому скучно не будет.

"Балом правит эстетика нулевых, а это, как известно, тотальный гламур, сексуальность, открытость и яркость", — подчеркивает стилист.

Низкая посадка поясных изделий

Тотал деним, в том числе с потертостями и рваный

Гламурные элементы в виде перьев, точек, пайеток

Элементы стиля милитари

Будуарный стиль и кружево

Ассиметричные подолы и вырезы

Драпирование и узлы

Объемные рукава

Мини и макси

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.