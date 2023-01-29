Стилист назвала вещь, которая поможет вам выглядеть изысканной: как модно носить черное пальто (фото)

А у вас есть черное пальто в своем гардеробе?

Иногда, собираясь на работу или на встречу, не хочется совсем заморачиваться с образом, формировать какой-нибудь лук, подбирать украшения. Хочется просто выйти такой непринужденно изысканной и стильной. Как это сделать? Правильно, надеть стильное черное пальто!

Неважно, какой крой, — прямой или оверсайз, какая длина, — макси или средняя, черное пальто — это макротренд и стейтмент вещь. Его рекомендует добавить в свой гардероб украинский стилист под ником watchingukraine в Инстаграме.

С черным пальто очень легко собирать повседневные, изысканные образы, оно не требует лишних аксессуаров и много времени на сборку.

Как стильно носить черное пальто: идеи для повседневных образов

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