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Макинтош, тренчкот или может кейп? Как выбрать пальто, которое подойдет только вам (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Какое пальто выбрать, чтобы быть стильной Новость обновлена 29 января 2023, 13:29
Какое пальто выбрать, чтобы быть стильной. Фото freepik.com

Рассказываем, в чем отличие фасонов стильной верхней одежды

Запутались в разновидностях пальто, их моделях и особенностях? Давайте тогда поговорим о характерных деталях разных видов этой верхней одежды.

В блоге о моде sevens_look в Инстаграме рассказали о разнице фасонов пальто "макинтош", "тренчкот" и "кейпа". Вы можете выбрать ту одежду, которая вам больше нравится и подходит по параметрам.

МАКИНТОШ

Прародитель тренчкота изначально считался "дождевиком". В 30-е годы Чарльз Макинтош (в честь которого назван этот фасон) придумал склеивать каучуком 2 полотна непромокаемой ткани. Гениально, да? Самые главные признаки этого пальто – это:

  • прямой силуэт
  • отложенный воротничок (с лацканами или без них)
  • позади – шлица
  • наклонные прорезанные карманы
  • пояс и паты на рукавах
МАКИНТОШ

ТРЕНЧКОТ

Это пальто стало символом классики и элегантности. Классический тренч – это двубортный плащ длиной чуть ниже колена с откидным воротником, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Тренч имеет манжеты с ремешками на запястье, пояс и втачные карманы. Чтобы выглядеть стильнее, сегодня манжеты на тренче можно подворачивать и не застегивать пояс на пряжку, а завязывать его на слабый узел.

ТРЕНЧКОТ

ПАЛЬТО-КЕЙП

Кейпы могут быть самыми разными: начиная от элегантных шерстяных моделей, заканчивая вечерними моделями из фактурных тканей.

ПАЛЬТО-КЕЙП

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#Мода #Пальто