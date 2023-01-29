Макинтош, тренчкот или может кейп? Как выбрать пальто, которое подойдет только вам (фото)

Рассказываем, в чем отличие фасонов стильной верхней одежды

Запутались в разновидностях пальто, их моделях и особенностях? Давайте тогда поговорим о характерных деталях разных видов этой верхней одежды.

В блоге о моде sevens_look в Инстаграме рассказали о разнице фасонов пальто "макинтош", "тренчкот" и "кейпа". Вы можете выбрать ту одежду, которая вам больше нравится и подходит по параметрам.

МАКИНТОШ

Прародитель тренчкота изначально считался "дождевиком". В 30-е годы Чарльз Макинтош (в честь которого назван этот фасон) придумал склеивать каучуком 2 полотна непромокаемой ткани. Гениально, да? Самые главные признаки этого пальто – это:

прямой силуэт

отложенный воротничок (с лацканами или без них)

позади – шлица

наклонные прорезанные карманы

пояс и паты на рукавах

ТРЕНЧКОТ

Это пальто стало символом классики и элегантности. Классический тренч – это двубортный плащ длиной чуть ниже колена с откидным воротником, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Тренч имеет манжеты с ремешками на запястье, пояс и втачные карманы. Чтобы выглядеть стильнее, сегодня манжеты на тренче можно подворачивать и не застегивать пояс на пряжку, а завязывать его на слабый узел.

ПАЛЬТО-КЕЙП

Кейпы могут быть самыми разными: начиная от элегантных шерстяных моделей, заканчивая вечерними моделями из фактурных тканей.

Ранее "Телеграф" писал, как стильно одеваться в офис и при этом, чтобы не было холодно. Важной составляющей делового стиля является многослойность