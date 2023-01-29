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Оригинальные ручки, металлик, пастельные тона и не только: какие сумки на пике моды в 2023 году (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Сумка - важная часть стильного образа Новость обновлена 29 января 2023, 16:17
Сумка - важная часть стильного образа. Фото Wendy Wei/pexels.com

В ближайших сезонах разнообразие сумок приятно впечатлит любую модницу

При составлении образа важно обращать внимание на горячие тренды и детали. Актуальной должна быть не только одежда и ваша пара обуви, а и аксессуары. Особое внимание уделите сумке, ведь она может или повысить градус стиля в вашем луке, или же полностью испортить его.

О трендах на сумки в 2023 году подробнее рассказала стилистка Александра Крамская в своем блоге о стиле в Инстаграм. Форма, цвет, фактура, фасон — важно все. Но, к счастью, популярно немало тенденций касательно сумок, так что каждая сможет найти ту самую модель (или даже несколько).

Тренды на сумки в 2023 году:

  1. Сумки прямоугольной формы. Возвращаются к нам с 90-х годов. Идеально подойдут минималистам, потому что имеют лаконичную структурированную форму, без декоративных элементов и являются универсальными.
  2. Сумки – хобо (или сумка-мешок). Уже который год в рядах трендов. Хороший вариант на каждый день, вместительная и стильная сумка.
  3. Сумка – трапеция.
  4. Сумка – саквояж.
  5. Минодьеры (а-ля клатч) прямоугольной формы.
  6. Сумки с оригинальными ручками. Всегда будет акцентом в образе и привлекать внимание.
  7. Сумки – треугольники. Геометрия стала популярна и пока не собирается нас покидать. Яркий пример — сумки Prada. Интересная, создает структуру в образах и смотрится стильно.
  8. Металлические и серебристые цвета. Акцент на металлические элементы продолжается с прошлого года, 2023-й — не исключение: серебра, блесток и металлического покрытия будет много.
  9. Сетка. Как декоративные элементы сетки, так и сумки полностью сделанные из нее. На самом деле, тренд с нами давно, в этом году только продолжается.
  10. Сумки в винтажном стиле. Тема винтажа набирает обороты. Винтажные сумки известных брендов часто качественнее, чем из новых коллекций.
  11. Пастельные цвета. Подойдут, конечно, не всем, но выглядит довольно нежно и изящно.
Тренды на сумки 2023
Тренды на сумки 2023
Тренды на сумки 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также в моду входят сумки большого размера. На пике трендов объемные шоперы, большие тоуты и габаритные сумки через плечо.

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