Оригинальные ручки, металлик, пастельные тона и не только: какие сумки на пике моды в 2023 году (фото)

В ближайших сезонах разнообразие сумок приятно впечатлит любую модницу

При составлении образа важно обращать внимание на горячие тренды и детали. Актуальной должна быть не только одежда и ваша пара обуви, а и аксессуары. Особое внимание уделите сумке, ведь она может или повысить градус стиля в вашем луке, или же полностью испортить его.

О трендах на сумки в 2023 году подробнее рассказала стилистка Александра Крамская в своем блоге о стиле в Инстаграм. Форма, цвет, фактура, фасон — важно все. Но, к счастью, популярно немало тенденций касательно сумок, так что каждая сможет найти ту самую модель (или даже несколько).

Тренды на сумки в 2023 году:

Сумки прямоугольной формы. Возвращаются к нам с 90-х годов. Идеально подойдут минималистам, потому что имеют лаконичную структурированную форму, без декоративных элементов и являются универсальными. Сумки – хобо (или сумка-мешок). Уже который год в рядах трендов. Хороший вариант на каждый день, вместительная и стильная сумка. Сумка – трапеция. Сумка – саквояж. Минодьеры (а-ля клатч) прямоугольной формы. Сумки с оригинальными ручками. Всегда будет акцентом в образе и привлекать внимание. Сумки – треугольники. Геометрия стала популярна и пока не собирается нас покидать. Яркий пример — сумки Prada. Интересная, создает структуру в образах и смотрится стильно. Металлические и серебристые цвета. Акцент на металлические элементы продолжается с прошлого года, 2023-й — не исключение: серебра, блесток и металлического покрытия будет много. Сетка. Как декоративные элементы сетки, так и сумки полностью сделанные из нее. На самом деле, тренд с нами давно, в этом году только продолжается. Сумки в винтажном стиле. Тема винтажа набирает обороты. Винтажные сумки известных брендов часто качественнее, чем из новых коллекций. Пастельные цвета. Подойдут, конечно, не всем, но выглядит довольно нежно и изящно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также в моду входят сумки большого размера. На пике трендов объемные шоперы, большие тоуты и габаритные сумки через плечо.