Карго, макси и не только: топ-5 трендов весны, которые реально впишутся в повседневные образы (фото)

В новом сезоне дизайнеры порадовали и действительно носибельными идеями

Зачастую образы с модных показов сложно представить в арсенале среднестатистической женщины. Однако некоторые тренды весны 2023 года реально вписать в свой гардероб. Действительно актуальная вещь способна преобразить вас и даже убрать пару-тройку лет.

Подробнее о том, какая одежда окажется на пике тенденций весной-2023, рассказывает в блоге о стиле украинская стилистка Мирослава Грицак в Инстаграм. Она рекомендует обратить внимание по меньшей мере на пять главных трендов весеннего сезона. Некоторые вещи уже знакомы, а что-то только входит в моду.

В топ-5 горячих носибельных musthave-трендов весны 2023 года оказались:

Белая рубашка интересного кроя. Такая вещь должна быть в каждом гардеробе. Вещь сине-кобальтового цвета. Очень сочный оттенок украсит ваши весенние образы. Макси юбка. Эта длина остается в моде. Серебро (сумка/обувь/аксессуар). То, что Новый год прошел, не значит, что нужно отказываться от блеска. Брюки карго. Удобный и стильный фасон.

Стилистка отмечает, что этими тенденциями можно пользоваться уже сейчас и смело вводить в свои обыденные образы. Примеры образов с весенними трендами можно увидеть ниже.

Свежая идея

Великолепный цвет

Макси - трендовая длина весны-2023

Тенденция на металлик не теряет популярности

Весьма универсальный крой брюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в моде в сезоне весна-лето 2023 года. Стилисты уже рассказали о самых актуальных цветах и принтах, которые порадуют глаз модниц.