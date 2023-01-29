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Карго, макси и не только: топ-5 трендов весны, которые реально впишутся в повседневные образы (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пора готовить гардероб к весне Новость обновлена 29 января 2023, 20:54
Пора готовить гардероб к весне. Фото Liza Summer/pexels.com

В новом сезоне дизайнеры порадовали и действительно носибельными идеями

Зачастую образы с модных показов сложно представить в арсенале среднестатистической женщины. Однако некоторые тренды весны 2023 года реально вписать в свой гардероб. Действительно актуальная вещь способна преобразить вас и даже убрать пару-тройку лет.

Подробнее о том, какая одежда окажется на пике тенденций весной-2023, рассказывает в блоге о стиле украинская стилистка Мирослава Грицак в Инстаграм. Она рекомендует обратить внимание по меньшей мере на пять главных трендов весеннего сезона. Некоторые вещи уже знакомы, а что-то только входит в моду.

В топ-5 горячих носибельных musthave-трендов весны 2023 года оказались:

  1. Белая рубашка интересного кроя. Такая вещь должна быть в каждом гардеробе.
  2. Вещь сине-кобальтового цвета. Очень сочный оттенок украсит ваши весенние образы.
  3. Макси юбка. Эта длина остается в моде.
  4. Серебро (сумка/обувь/аксессуар). То, что Новый год прошел, не значит, что нужно отказываться от блеска.
  5. Брюки карго. Удобный и стильный фасон.

Стилистка отмечает, что этими тенденциями можно пользоваться уже сейчас и смело вводить в свои обыденные образы. Примеры образов с весенними трендами можно увидеть ниже.

Образ с белой рубашкой
Свежая идея
Образ в синем цвете
Великолепный цвет
Образ с юбкой макси
Макси - трендовая длина весны-2023
Серебристые аксессуары
Тенденция на металлик не теряет популярности
Образ с брюками карго
Весьма универсальный крой брюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в моде в сезоне весна-лето 2023 года. Стилисты уже рассказали о самых актуальных цветах и принтах, которые порадуют глаз модниц.

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#Мода #Тренды