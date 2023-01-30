Платья под штаны и вовсе без них: модные тренды 2023 года, которые стоит "попробовать" (фото)

Не бойтесь экспериментировать со своим стилем

Увы, но не все стильные образы с показов именитых дизайнеров уместно переносить в повседневную жизнь, ведь это может смотреться достаточно странно, а может и нелепо. Однако существует и много модных тенденций, которые модно смело брать на вооружение на каждый день.

Стилист Лиза Базилка в своем блоге в Инстаграм поделилась топ-6 трендами 2023 года, которые модницы должны попробовать добавить в свой стиль и гардероб. Некоторые из них довольно смелые, однако в таких нарядах вам обеспечены восторженные взгляды окружающих.

Модные тренды 2023 года

Without pants — шорты экстра мини + капроновые колготки или леггинсы, тренд для самых смелых.

Подплечники — кофточки, пиджаки и пальто с подплечниками.

Макси платья – длинные силуэтные платья естественных оттенков.

Эко мех — особенно винтажные шубки.

Блестящие брюки — серебряные или с пайетками, одеваем под базовые вещи на каждый день.

Платья и юбки под брюки – этот тренд пользуется популярностью в странах Азии уже давно и выглядит эффектно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в моде в сезоне весна-лето 2023 года. Стилисты уже рассказали о самых актуальных цветах и принтах, которые порадуют глаз модниц.