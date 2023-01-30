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Платья под штаны и вовсе без них: модные тренды 2023 года, которые стоит "попробовать" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
3023
Что носить в 2023 году - советы стилиста Новость обновлена 30 января 2023, 07:58
Что носить в 2023 году - советы стилиста. Фото pexels.com

Не бойтесь экспериментировать со своим стилем

Увы, но не все стильные образы с показов именитых дизайнеров уместно переносить в повседневную жизнь, ведь это может смотреться достаточно странно, а может и нелепо. Однако существует и много модных тенденций, которые модно смело брать на вооружение на каждый день.

Стилист Лиза Базилка в своем блоге в Инстаграм поделилась топ-6 трендами 2023 года, которые модницы должны попробовать добавить в свой стиль и гардероб. Некоторые из них довольно смелые, однако в таких нарядах вам обеспечены восторженные взгляды окружающих.

Модные тренды 2023 года

  • Without pants — шорты экстра мини + капроновые колготки или леггинсы, тренд для самых смелых.
Тренды 2023 года
  • Подплечники — кофточки, пиджаки и пальто с подплечниками.
Тренды 2023 года
  • Макси платья – длинные силуэтные платья естественных оттенков.
Тренды 2023 года
  • Эко мех — особенно винтажные шубки.
Тренды 2023 года
  • Блестящие брюки — серебряные или с пайетками, одеваем под базовые вещи на каждый день.
Тренды 2023 года
  • Платья и юбки под брюки – этот тренд пользуется популярностью в странах Азии уже давно и выглядит эффектно.
Тренды 2023 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в моде в сезоне весна-лето 2023 года. Стилисты уже рассказали о самых актуальных цветах и принтах, которые порадуют глаз модниц.

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#Мода #Женская мода #Стиль #Тренды