Total-denim лук - писк 2023 года: трендовые джинсовые вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)
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Не ограничивайте себя только джинсовыми брюками
Джинсовая одежда всевозможных фасонов и цветов остается в тренде и на 2023 год, однако рамки его "правления" теперь расширяются. Если вы любительница денима — тогда вы пришли по адресу. Далее мы расскажем, на какие джинсовые вещи стоит обратить свое внимание в 2023 году.
Как отмечает стилист под ником modeis.me в блоге в Инстаграм, в весенних коллекциях многих именитых дизайнеров и модных домов деним присутствовал. Модно с уверенностью сказать, что тренд на total-denim уверенно перешел из прошлого года в 2023 да еще и с "модификациями".
Как носить джинс в 2023 году
Классическое сочетание оверсайз-рубашки и джинсов на три размера больше остается актуальным, но подиумные образы убеждают нас обратить внимание на джинсовые платья, комбинезоны и, конечно, юбки длины макси. Если все это уже есть в вашем гардеробе, то пора присмотреться к тренчам и кроп-топам из денима.
Также еще один образ, который зря считается недооцененным, – черный total-denim лук. Это именно тот случай, когда две классики удачно сочетаются.
Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.