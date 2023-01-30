Total-denim лук - писк 2023 года: трендовые джинсовые вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Не ограничивайте себя только джинсовыми брюками

Джинсовая одежда всевозможных фасонов и цветов остается в тренде и на 2023 год, однако рамки его "правления" теперь расширяются. Если вы любительница денима — тогда вы пришли по адресу. Далее мы расскажем, на какие джинсовые вещи стоит обратить свое внимание в 2023 году.

Как отмечает стилист под ником modeis.me в блоге в Инстаграм, в весенних коллекциях многих именитых дизайнеров и модных домов деним присутствовал. Модно с уверенностью сказать, что тренд на total-denim уверенно перешел из прошлого года в 2023 да еще и с "модификациями".

Как носить джинс в 2023 году

Классическое сочетание оверсайз-рубашки и джинсов на три размера больше остается актуальным, но подиумные образы убеждают нас обратить внимание на джинсовые платья, комбинезоны и, конечно, юбки длины макси. Если все это уже есть в вашем гардеробе, то пора присмотреться к тренчам и кроп-топам из денима.

Также еще один образ, который зря считается недооцененным, – черный total-denim лук. Это именно тот случай, когда две классики удачно сочетаются.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.