Широченные джинсы и длинные пальто: топ-5 трендов, которые будут повсюду этой весной (фото)

В этом сезоне на пике тенденций много действительно уместных для повседневных образов вещей

В сезоне весна-2023 дизайнеры порадовали разнообразием задумок. Что немаловажно, многие тренды вполне впишутся в гардероб обычной женщины. А перчатки и длинные пальто не только сделают ваш образ стильным, а и согреют в еще прохладный период.

Подробнее о главных тенденций весной 2023 года рассказывает в своем блоге в Инстаграм стилистка Анна Ивашова. Она предлагает обратить внимание на как минимум пять трендов будущего сезона. Уже сейчас можно присмотреться к актуальным фасонам, чтобы дополнить свой гардероб на весну.

Тренды весны-2023:

Wide leg jeans — это очень широкие джинсы. По словам стилистки, мы привыкли носить широкие джинсы на высокой посадке, но дизайнеры в этот раз настаивают на средней, а лучше даже низкой посадке, которая все увереннее возвращается в моду. Перчатки — один из самых практичных трендов этой весны, который согреет ваши ручки. Особенно популярны модели в тон одежды, а также высокие перчатки. Колготки и гольфы. Стилистка этой весной призывает не боятся экспериментировать с цветом, принтом и фактурой. Макси пальто. Такая длина остается на пике тенденций. Вязаные вещи. Ивашова советует доставать новогодние подарки от бабушки и смело вписывать в весенние образы.

Модный фасон

Оригинальный аксессуар

Смелый тренд

Макси - трендовая длина этой весной

Теплые и уютные вещи

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут актуальны этой весной. В моде масса стильных принтов и ярких оттенков.