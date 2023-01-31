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Белый джинс не только летняя история: стильные идеи образов со светлым денимом зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
С чем носить светлый деним зимой Новость обновлена 31 января 2023, 07:45
С чем носить светлый деним зимой. Фото gofin.biz

Скажите "да" светлому дениму зимой

Фактор "сезонности" вещей давно утратил актуальность и белые джинсы, которые можно смело носить даже с мехом, уже не только летняя история. Это отличный способ освежить повседневный зимний образ и придать ему особый акцент.

Украинский стилист Анна Павленко сделала фотоподборку вариантов стилизации светлого денима для вдохновения и насмотренности. Эти образы подойдут для повседневных образов на каждый день.

Как стильно носить белый деним зимой

белые джинсы для женщин
белые джинсы для девушек
белые джинсы для женщин
белые джинсы для девушек
белые джинсы для женщин
белые джинсы для девушек
белые джинсы для женщин
белые джинсы для девушек
белые джинсы для женщин

Ранее "Телеграф" писал о трендах, которые будут актуальны уже в весенне-летнем сезоне. "Врываются" в жизнь низкая посадка, гламурные элементы, будуарный стиль и еще несколько модных трендов.

Также мы рассказывали, по каким параметрам можно грамотно подбирать себе одежду в магазине. Вы должны ответить себе на три вопроса.

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#Мода #Стиль