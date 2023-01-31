Белый джинс не только летняя история: стильные идеи образов со светлым денимом зимой (фото)

Скажите "да" светлому дениму зимой

Фактор "сезонности" вещей давно утратил актуальность и белые джинсы, которые можно смело носить даже с мехом, уже не только летняя история. Это отличный способ освежить повседневный зимний образ и придать ему особый акцент.

Украинский стилист Анна Павленко сделала фотоподборку вариантов стилизации светлого денима для вдохновения и насмотренности. Эти образы подойдут для повседневных образов на каждый день.

Как стильно носить белый деним зимой

Ранее "Телеграф" писал о трендах, которые будут актуальны уже в весенне-летнем сезоне. "Врываются" в жизнь низкая посадка, гламурные элементы, будуарный стиль и еще несколько модных трендов.

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