Шесть ошибок зимнего гардероба: в таких вещах вы будете выглядеть нелепо (фото)

Одна безвкусная деталь моментально разрушит ваш наряд

Умело подобранный комплект одежды, обуви и аксессуаров подчеркивает ваши достоинства и даже может омолодить. Если же в образе присутствует хоть один из антитрендов или же вы просто неправильно застилизовали ту или иную вещь — лук будет разрушен. В зимнее время от "модных казусов" не застрахована ни одна модница.

О том, какие ошибки чаще всего допускаются при составлении зимних образов, рассказывает блог о стиле anna.le.nova в Инстаграм. По словам стилистки, стоит обратить внимание как минимум на шесть таких моментов. Хотя это маленькие нюансы, однако часто именно они делают образы неактуальными и негармоничными.

Во-первых, не стоит натягивать тонкий свитер сверху джинсов. Грубая ткань будет просматриваться через трикотаж, да и силуэт вы себе испортите, укоротив ноги.

Во-вторых, откажитесь от слишком узкой верхней одежды. Это выглядит устарело. К тому же, вы не сможете надеть под куртку более объемную вещь, а актуальность оверсайза никто не отменял. Да и создать многослойный образ тоже не получится.

В-третьих, тонкие приталенные кардиганы — табу. Эти вещи вышли из моды. Особенно нелепо смотрится кардиган с асимметрией внизу.

Четвертая ошибка зимнего гардероба — слишком много меха. Декор с обилием меха давно стал антитрендом. Не стоит добавлять в один наряд несколько меховых изделий.

Еще один нюанс, который портит зимний образ, слишком короткий шарф. Такой аксессуар лишь нарушит гармонию вашего лука. В моде сейчас более красивые шарфы.

Кроме того, обращайте внимание на неправильное соотношение между длинами пальто и юбки. Чтобы образ был стильным, юбка должна выступать где-то на 5-10 см (примерная ширина ладони). Именно поэтому длинные пальто более универсальны, чем короткая верхняя одежда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы не стоит носить в этом сезоне. Крупная вязка, к примеру, перестала быть трендовой очень давно.