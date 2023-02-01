Макраме, бахрома, полная прозрачность и не только: модные тренды, которые мы будем носить этой весной (фото)
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2023 год – это год экспериментов, необычных сочетаний, яркости и смелости
До календарной весны еще целый месяц, а до той теплой поры, которую любят все вокруг, и то дольше, однако это не значит, что еще рано знакомится с модными трендами и тенденциями на новый теплый сезон. Дизайнеры подготовил на весну и лето много чего интересного.
Стилист Юлия Бондарчук в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой самых стильных и модных трендов на сезон весна/лето 2023. Стоит отметить, что среди них есть как спокойные варианты, так и достаточно экстравагантные.
Тренды весны-лета 2023
- Длина макси. Платья, юбки, брюки, верхняя одежда – все удлинилось вслед за брюками и джинсами в пол.
- Рваная или "заношенная до дыр" одежда — конечно, а это имитация старой одежды с дырками, спущенными петлями, изорванными краями
- Накладные карманы. Это не только штаны карго. Накладные карманы могут быть и на другой одежде.
- Кружево. Это могут быть как кружевные вставки, так и полностью кружевной образ.
- Бахрома. Этот тренд, пожалуй, самый распространенный. Бахрома может быть как из нитей, так и кожи, может быть на одежде, так и на сумках.
- Голый пупок. Это может быть как низкая посадка+короткий верх, так и вырез на платье прямо в пупке.
- Ткань травка (трикотаж-трава)
- Полная прозрачность. В любом виде: это может быть платье, юбка с топом или костюм из полупрозрачной ткани.
- Макраме и плетеные сетки – переходят с прошлого года. Сюда же тренд майка сетка
- Вещи, вязаные крючком: платья, костюмы или отдельные предметы гардероба (топы, юбки).
- Капюшон в виде части платья, топа
- "Голый" верх – причем может быть прямо в буквальном смысле (обнаженный верх + прозрачная ткань). Прозрачную ткань можно заменить бежевым вариантом.
- Ремни как декор на одежде
Ранее мы рассказывали о топ-5 трендах весны, которые реально впишутся в повседневные образы. Некоторые вещи нам уже давно знакомы, а некоторые только врываются в тренды. Что будем носить весной 2023 года, рассказала украинская стилистка Мирослава Грицак.