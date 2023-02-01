Узкие - заправить, широкие - наверх? Как носить обувь и брюки разной длины и ширины, чтобы выглядеть стильно (фото)

Мода 2023 позволяет даже, чтобы штаны волочились по земле

Брюки — это одна из основных вещей в гардеробе каждой модницы. Загляните в свой гардероб: там есть как минимум несколько пар стильных джинсов, спортивных или классических брюк. А знаете ли вы, как их правильно носить под разную обувь?

Стилист Викторова Наталья в своем модном блоге в Инстаграм решила ликвидировать это незнание, и поделилась несколькими стильными сочетаниями штанов и обуви разной длины и ширины. Берите на заметку и покоряйте окружающих своим внешним видом.

Как носить обувь и брюки разной длины и ширины

Узкие штаны или леггинсы можете заправить внутрь — это вечный и надежный способ. Но надо, чтобы обувь имела достаточно пространства для этого.

Если у вас более укороченная и зауженная модель брюк, следите за тем, какой промежуток между брюками и обувью, если небольшой – дело личного вкуса, если наоборот — он будет сильно дробить пропорции, поэтому делать так не стоит.

Если у вас брюки или джинсы полной длины, то оптимальный вариант, когда они ложатся на обувь и делают один залом. Если вы хотите создать более модный эффект, чтобы складок было много и брюки лежали на полу, лайфхак — на улице подверните их, а в помещении отпустите.

Если брюки широкие укороченные — эстетически выглядит сочетание, где в обуви более узкая и удлиненная голенища, которая заходит под штаны и перекрывает ногу, или находится стык в стык.

И еще модный вариант — заправить прямые и широкие штаны в ботинки. Таким образом, создается определенная небрежность и расслабленность образа.

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