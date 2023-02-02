В актуальных трендах – прозрачные платья и микро-шорты: что будем одевать в новом сезоне (фото)
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Платья-кроше и объемные цветы также попадут в весенние образы
Каждый сезон мировые дизайнеры демонстрируют новые модные тенденции на подиумах. Будущей весной и летом под прицел попало много трендов — как новых, так и актуальных в прошлых годах.
Декор из объемных цветов, серебро в тканях, прозрачные платья, микро-шорты, платья-кроше – все это, и не только, модницы будут внедрять в свои повседневные образы. Украинский стилист Ната Москаленко назвала главные модные тренды предстоящих "теплых" сезонов.
Декор из объемных цветов
Серебро в тканях
Трикотаж в технике кроше
Прозрачные платья
Готика и гранж
Каркасные элементы с объемом в бедрах
Микро-шорты
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