В актуальных трендах – прозрачные платья и микро-шорты: что будем одевать в новом сезоне (фото)

Платья-кроше и объемные цветы также попадут в весенние образы

Каждый сезон мировые дизайнеры демонстрируют новые модные тенденции на подиумах. Будущей весной и летом под прицел попало много трендов — как новых, так и актуальных в прошлых годах.

Декор из объемных цветов, серебро в тканях, прозрачные платья, микро-шорты, платья-кроше – все это, и не только, модницы будут внедрять в свои повседневные образы. Украинский стилист Ната Москаленко назвала главные модные тренды предстоящих "теплых" сезонов.

Декор из объемных цветов

Серебро в тканях

Трикотаж в технике кроше

Прозрачные платья

Готика и гранж

Каркасные элементы с объемом в бедрах

Микро-шорты

Ранее стилисты рассказали, как грамотно складывать базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.