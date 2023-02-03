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Анималистический принт в 2023-м: стилист ответила, какой рисунок в фаворе этого года (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Леопардовый принт в тренде 2023 года Новость обновлена 03 февраля 2023, 07:48
Леопардовый принт в тренде 2023 года. Фото freepik.com

В список трендов возвращается леопард

В этом году анималистические принты будут очень актуальны. Если в прошлом году у нас занимала первое место зебра, а перед этим коровий принт, то в 23-м — это будет именно леопард.

Также особое место будут занимать брюки, пальто и куртки со звериными принтами. Украинский стилист Ольга Литвинова показала стильные образы, которые можно претворить в жизнь в новых сезонах.

Самый главный принт 2023 года – леопард

леопардовый принт
леопардовый принт
коровий принт
зебра принт
зебра принт

Ранее "Телеграф" рассказывал о характерных деталях разных фасонов пальто. Макинтош, тренчкот или может кейп? Выберите ту верхнюю одежду, которая подходит вам по параметрам.

Также мы писали, какой цвет пальто актуально носить в 2023 году. С этой вещью очень легко собирать повседневные, изысканные образы, оно не требует лишних аксессуаров и много времени на сборку.

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#Мода #Стиль #Принты