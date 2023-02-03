Анималистический принт в 2023-м: стилист ответила, какой рисунок в фаворе этого года (фото)

В список трендов возвращается леопард

В этом году анималистические принты будут очень актуальны. Если в прошлом году у нас занимала первое место зебра, а перед этим коровий принт, то в 23-м — это будет именно леопард.

Также особое место будут занимать брюки, пальто и куртки со звериными принтами. Украинский стилист Ольга Литвинова показала стильные образы, которые можно претворить в жизнь в новых сезонах.

Самый главный принт 2023 года – леопард

Ранее "Телеграф" рассказывал о характерных деталях разных фасонов пальто. Макинтош, тренчкот или может кейп? Выберите ту верхнюю одежду, которая подходит вам по параметрам.

Также мы писали, какой цвет пальто актуально носить в 2023 году. С этой вещью очень легко собирать повседневные, изысканные образы, оно не требует лишних аксессуаров и много времени на сборку.