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Желаемая обувь зимы-2023: эффектные варианты, которые выведут образ на новый уровень (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Названы тренды модной обуви на зиму 2023 года Новость обновлена 03 февраля 2023, 12:28
Названы тренды модной обуви на зиму 2023 года. Фото freepik.com

Добавьте в зимние образы трендовые пары для разнообразия

Эффектная и стильная обувь всегда выведет даже самый простой образ на новый уровень. Поэтому если у вас уже есть теплая, удобная зимняя обувь, то обязательно добавляем трендовые модели для интересных сочетаний.

Украинский стилист Инна (@stylist.inna) собрала в подборке "горячие" пары, которые легко вписать в любой гардероб этой зимой. Лучшие дизайнеры модных брендов предлагают выбирать грубые ботинки на платформе и ретро-модели.

Обувь-чулки/носки

Обувь-чулки/носки

Сапоги slouchy (слаучи)

Сапоги slouchy слаучи

Грубая обувь

Грубая обувь

Принтованные сапоги

Принтованные сапоги

Ботильоны

Ботильоны

Сапоги до колен

Сапоги до колен

Платформа

Платформа

Обувь со шнуровками

Обувь со шнуровками

Ковбойские сапоги/ботинки

Ковбойские сапоги/ботинки

Ранее "Телеграф" писал, как защитить обувь от промокания зимой. Следует просто воспользоваться проверенным и рабочим советом.

Также мы рассказывали о характерных деталях разных фасонов пальто. Макинтош, тренчкот или может кейп? Выберите ту верхнюю одежду, которая подходит вам по параметрам.

Теги:
#Мода #Обувь