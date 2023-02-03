Желаемая обувь зимы-2023: эффектные варианты, которые выведут образ на новый уровень (фото)
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Добавьте в зимние образы трендовые пары для разнообразия
Эффектная и стильная обувь всегда выведет даже самый простой образ на новый уровень. Поэтому если у вас уже есть теплая, удобная зимняя обувь, то обязательно добавляем трендовые модели для интересных сочетаний.
Украинский стилист Инна (@stylist.inna) собрала в подборке "горячие" пары, которые легко вписать в любой гардероб этой зимой. Лучшие дизайнеры модных брендов предлагают выбирать грубые ботинки на платформе и ретро-модели.
Обувь-чулки/носки
Сапоги slouchy (слаучи)
Грубая обувь
Принтованные сапоги
Ботильоны
Сапоги до колен
Платформа
Обувь со шнуровками
Ковбойские сапоги/ботинки
Ранее "Телеграф" писал, как защитить обувь от промокания зимой. Следует просто воспользоваться проверенным и рабочим советом.
Также мы рассказывали о характерных деталях разных фасонов пальто. Макинтош, тренчкот или может кейп? Выберите ту верхнюю одежду, которая подходит вам по параметрам.