Желаемая обувь зимы-2023: эффектные варианты, которые выведут образ на новый уровень (фото)

Добавьте в зимние образы трендовые пары для разнообразия

Эффектная и стильная обувь всегда выведет даже самый простой образ на новый уровень. Поэтому если у вас уже есть теплая, удобная зимняя обувь, то обязательно добавляем трендовые модели для интересных сочетаний.

Украинский стилист Инна (@stylist.inna) собрала в подборке "горячие" пары, которые легко вписать в любой гардероб этой зимой. Лучшие дизайнеры модных брендов предлагают выбирать грубые ботинки на платформе и ретро-модели.

Обувь-чулки/носки

Сапоги slouchy (слаучи)

Грубая обувь

Принтованные сапоги

Ботильоны

Сапоги до колен

Платформа

Обувь со шнуровками

Ковбойские сапоги/ботинки

Ранее "Телеграф" писал, как защитить обувь от промокания зимой. Следует просто воспользоваться проверенным и рабочим советом.

Также мы рассказывали о характерных деталях разных фасонов пальто. Макинтош, тренчкот или может кейп? Выберите ту верхнюю одежду, которая подходит вам по параметрам.