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Винтажные шубы, ботфорты и куртки-авиаторы: шесть must have покупок, которые сделают вас королевой стиля в 2023 году (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Шубки, как у героинь "Секс в большом городе", снова в моде Новость обновлена 03 февраля 2023, 21:07
Шубки, как у героинь "Секс в большом городе", снова в моде. Фото hbo.com

Среди списка трендов есть варианты, которые действительно могут улучшить гардероб обычной девушки

В 2023 году обретают актуальность тренды прошлых сезонов, но есть и совершенно новые задумки дизайнеров. Однако гнаться за модными новинками и скупать все и сразу не стоит, ведь можно выбрать самые стильные варианты, чтобы дополнить свой гардероб. Вы даже можете составить свой список обязательных покупок.

О must have покупок в 2023 году рассказывает стилистка Александра Крамская (alexandra.kramskaya) в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, к обязательным покупкам можно отнести как минимум шесть позиций. Такая одежда и обувь удачно впишутся в различные образы, сделав вас главной модницей года.

В топ-6 must have этого года стилистка включила:

  1. Винтажные шубы. Очень стильно и экологично. Всем своим клиентам стилистка советует покупать именно винтажные, потому что эра recycle только набирает обороты.
  2. Жакет. Оверсайз и приталенный в стиле Dior. Чтобы выбрать качественный, проведите тест: возьмите за воротник одной рукой, и если плечи остаются в стойке – это правильно сшитое изделие, которое точно сядет на вас и будет выглядеть завершенно, структурировано и стильно.
  3. Косухи и авиаторы. Они возвращаются с новым дыханием.
  4. Ботфотды. Чем длиннее – тем лучше. В образе важно сохранять баланс длины и объемов.
  5. Кепи из 90-х, кожаные платки. Такие головные уборы будут смотреться очень стильно и лаконично. Кепи можно приобрести не только из шерсти, но из льна или денима, что сделает его универсальным всесезонным аксессуаром.
  6. Деним с желтыми потертостями, "вареный" деним. Джинсы, жилеты, куртки, кепи, топы, платье – все это будет актуально в такой стилизации.
Винтажные шубы
Ух, какие шубы!
Стильные образы с жакетом
Без жакета не обойдется ни один гардероб
Стильные образы с косухами
Косуха должна быть у каждой девушки
Образы с ботфортами
Роскошная обувь
Стильные головные уборы
Головной убор обязателен для стильного образа
Образы с денимом с потертостями
Деним с потертостями снова в моде

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#Мода #Стиль #Тренды