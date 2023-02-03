Винтажные шубы, ботфорты и куртки-авиаторы: шесть must have покупок, которые сделают вас королевой стиля в 2023 году (фото)
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Среди списка трендов есть варианты, которые действительно могут улучшить гардероб обычной девушки
В 2023 году обретают актуальность тренды прошлых сезонов, но есть и совершенно новые задумки дизайнеров. Однако гнаться за модными новинками и скупать все и сразу не стоит, ведь можно выбрать самые стильные варианты, чтобы дополнить свой гардероб. Вы даже можете составить свой список обязательных покупок.
О must have покупок в 2023 году рассказывает стилистка Александра Крамская (alexandra.kramskaya) в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, к обязательным покупкам можно отнести как минимум шесть позиций. Такая одежда и обувь удачно впишутся в различные образы, сделав вас главной модницей года.
В топ-6 must have этого года стилистка включила:
- Винтажные шубы. Очень стильно и экологично. Всем своим клиентам стилистка советует покупать именно винтажные, потому что эра recycle только набирает обороты.
- Жакет. Оверсайз и приталенный в стиле Dior. Чтобы выбрать качественный, проведите тест: возьмите за воротник одной рукой, и если плечи остаются в стойке – это правильно сшитое изделие, которое точно сядет на вас и будет выглядеть завершенно, структурировано и стильно.
- Косухи и авиаторы. Они возвращаются с новым дыханием.
- Ботфотды. Чем длиннее – тем лучше. В образе важно сохранять баланс длины и объемов.
- Кепи из 90-х, кожаные платки. Такие головные уборы будут смотреться очень стильно и лаконично. Кепи можно приобрести не только из шерсти, но из льна или денима, что сделает его универсальным всесезонным аксессуаром.
- Деним с желтыми потертостями, "вареный" деним. Джинсы, жилеты, куртки, кепи, топы, платье – все это будет актуально в такой стилизации.
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