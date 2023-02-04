Много блеска, пайеток, камней и металлизированная кожа: яркие тренды аксессуаров в 2023 году (фото)
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Балом заправляет эстетика нулевых
Так же, как и в основном гардеробе, правят 2000-е, поэтому дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камней и металлизированной кожи.
Об этом рассказала персональный стилист Ната Москаленко. Эксперт в сфере моды отмечает, что вернувшийся в этом году немного забытый стилистический прием — носить две сумки сразу. А кому не нравится такой тренд, есть вариант больших тоутов и шоперов-мешков.
Среди обуви, актуальными остаются балетки, платформы и туфли "Мэри Джейн" — они еще более массово поселились в трендах, поэтому стоит обратить внимание и на них. В моде тренд также на высокие фантазийные перчатки из нейлона, тюля, тонкой кожи и других тканей. Конечно, практичности в нем мало, но в определенные моменты может понадобиться, поскольку вопрос не как в функционале, а как в трендовом аксессуаре.
Две сумки вместе
Сумки размера XXL
Сумка в руке
Металлизированная кожа
Пластиковая обувь или элементы из нее
"Мэри Джейн" и балетки
Платформа, танкета и клоги
Несколько ремней вместе и фантазийные перчатки
Пайетки, камни, блестки
Ранее "Телеграф" писал, какого цвета пальто актуально носить в 2023 году. С этой вещью очень легко собирать повседневные, изысканные образы, оно не требует лишних аксессуаров и много времени на сборку.