Много блеска, пайеток, камней и металлизированная кожа: яркие тренды аксессуаров в 2023 году (фото)

Балом заправляет эстетика нулевых

Так же, как и в основном гардеробе, правят 2000-е, поэтому дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камней и металлизированной кожи.

Об этом рассказала персональный стилист Ната Москаленко. Эксперт в сфере моды отмечает, что вернувшийся в этом году немного забытый стилистический прием — носить две сумки сразу. А кому не нравится такой тренд, есть вариант больших тоутов и шоперов-мешков.

Среди обуви, актуальными остаются балетки, платформы и туфли "Мэри Джейн" — они еще более массово поселились в трендах, поэтому стоит обратить внимание и на них. В моде тренд также на высокие фантазийные перчатки из нейлона, тюля, тонкой кожи и других тканей. Конечно, практичности в нем мало, но в определенные моменты может понадобиться, поскольку вопрос не как в функционале, а как в трендовом аксессуаре.

Две сумки вместе

Сумки размера XXL

Сумка в руке

Металлизированная кожа

Пластиковая обувь или элементы из нее

"Мэри Джейн" и балетки

Платформа, танкета и клоги

Несколько ремней вместе и фантазийные перчатки

Пайетки, камни, блестки

Ранее "Телеграф" писал, какого цвета пальто актуально носить в 2023 году. С этой вещью очень легко собирать повседневные, изысканные образы, оно не требует лишних аксессуаров и много времени на сборку.