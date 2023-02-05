Косухи, ботфорты, джинс с потертостями: названы must have стильных покупок в 2023 году (фото)

Ваш гардероб будет очень стильным с 6 актуальными трендами

Всем модницам уже интересно, каким нарядом нас порадует этот год, но можно сказать с уверенностью, что в новых сезонах нас будут ждать несколько интересных вещей, которые смогут удачно подчеркнуть любой образ.

Чтобы разнообразить свой гардероб, стилист Александра Крамская советует обратить внимание на вещи, которые будут в тренде в 2023 году. Не забывайте, что мода – вещь цикличная, и каждый новый тренд – это что-то хорошо забытое старое.

1. Винтажные шубы

Очень стильно и экологично. Эра recycle только набирает обороты.

2. Жакет

Оверсайз и приталенный в стиле Dior. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых, какой гардероб без жакета? Главное выбирайте качественный. Проверить качество очень просто: берем за воротничок одной рукой, и если плечи остаются в "стойке" — это правильно сшитое изделие, которое точно сядет на вас и будет выглядеть завершено, структурировано и стильно.

3. Косухи и авиаторы

Они возвращаются с новым дыханием, так что смело доставайте свои, или если у вас нет в арсенале — покупайте.

4. Ботфорты

Чем длиннее – тем лучше. Продолжаем носить, не забываем сохранять баланс длины и объемов.

5. Кепи из 90-х, кожаные платки

Такие головные уборы будут смотреться очень стильно и лаконично. Кепи можно приобрести не только из шерсти, но из льна или денима, что сделает его универсальным всесезонным аксессуаром.

6. Деним с желтыми потертостями, "вареный" деним

Джинсы, жилеты, куртки, кепи, топы, платье — все это будет актуально в такой стилизации, поэтому смело покупаем, если нравится.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал пять трендов, актуальных в 2023 году. Некоторые из значимых модных тенденций перекочевали с прошлых сезонов.