Много сумок, платформа и высокие перчатки: самые стильные аксессуары 2023 года (фото)

Некоторые модные решения могут показаться довольно странными

Если вы хотите создать стильный трендовый образ, важно не только наполнить свой гардероб модными платьями, брюками и блузами, но и нужно позаботиться и об аксессуарах. Стильные сумки, обувь и другие украшения — именно об этом мы и хотим поговорить далее.

Модной "шпаргалкой" на тему главных аксессуаров и стилистических приемов с ними поделилась стилист Ната Москаленко в своем модном блоге в Инстаграм. Среди главного: желательно наличие большого количества сумок, стиль 2000-х и много блеска.

Модные аксессуары 2023 года

Как отметила модный эксперт, как и в основном гардеробе среди аксессуаров правят 2000-е, а это значит, что в моде много блеска в виде паеток, камней и металлизированной кожи. Также стоит обратить внимание и на обувь с элементами пластика.

Также вернулся забытый стилистический прием — носить две сумки сразу. Если же вам этот тренд далек, то можете заменить его, прикупив в свой гардероб большие тоуты и шоперы-мешки.

Балетки, платформы и туфли "Мэри Джейн" еще более массово поселились в трендах. Также на пике остаются модели на танкетке и клоги.

Также очень стильным является тренд на фантазийные высокие перчатки из нейлона, тюля, тонкой кожи и других тканей! Конечно, практичности в нем мало, но в определенные моменты может понадобиться. Если в вашем гардеробе много ремней — доставайте все и сразу. Такое стилистическое решение также в моде в 2023 году.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно складывать базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.