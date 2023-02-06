Чем заменить зимнюю шапку: модные и теплые альтернативы для тех, кому надоело быть как все (фото)

Не обходите вниманием такие головные уборы, как ушанки или теплые повязки

Большинство девушек не любят шапки, это нужно признать. Они портят прическу, не всем подходят, но что делать, когда на улице мороз?

Стилист Елизавета Бализка предлагает посмотреть актуальные и теплые альтернативы. Узнайте, как можно выглядеть модно и не походить на других в стильных головных уборах.

Чепчик

Можно носить как зимой, так и весной.

Теплые наушники

Ушанка

Еще актуальны, они уже как зимняя база — теплые и стильные.

Пушистая повязка

Если тренд на "дедовую шапку" вам отдает "совком", то всегда есть другой вариант – пушистая повязка. Это очень удобно и выглядит более современно.

Балаклава

Можно найти интересные, расшитые в узорах.

Повязка

Если ваша зима это не –10, тогда этот вариант вам подойдет. Также повязку можно комбинировать с любым головным убором, рассмотренным выше.

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