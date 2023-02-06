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Чем заменить зимнюю шапку: модные и теплые альтернативы для тех, кому надоело быть как все (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Альтернативы зимней шапке – какую выбрать, чтобы было стильно Новость обновлена 06 февраля 2023, 12:16
Альтернативы зимней шапке – какую выбрать, чтобы было стильно. Фото freepik.com

Не обходите вниманием такие головные уборы, как ушанки или теплые повязки

Большинство девушек не любят шапки, это нужно признать. Они портят прическу, не всем подходят, но что делать, когда на улице мороз?

Стилист Елизавета Бализка предлагает посмотреть актуальные и теплые альтернативы. Узнайте, как можно выглядеть модно и не походить на других в стильных головных уборах.

Чепчик

Можно носить как зимой, так и весной.

Чепчик

Теплые наушники

Теплые наушники

Ушанка

Еще актуальны, они уже как зимняя база — теплые и стильные.

Ушанка

Пушистая повязка

Если тренд на "дедовую шапку" вам отдает "совком", то всегда есть другой вариант – пушистая повязка. Это очень удобно и выглядит более современно.

Пушистая повязка

Балаклава

Можно найти интересные, расшитые в узорах.

Балаклава

Повязка

Если ваша зима это не –10, тогда этот вариант вам подойдет. Также повязку можно комбинировать с любым головным убором, рассмотренным выше.

Повязка

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды будут править в 2023 году. Дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камешков, металлизированной кожи и не только.

Теги:
#Мода #Шапки #Головные уборы