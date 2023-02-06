Как стильно носить шарф: 7 актуальных вариантов в образах в этом сезоне (фото)

Этот атрибут придаст завершенности в ваши луки

Обычно у нас есть несколько единиц верхней одежды для холодного времени. Таким образом может показаться, что зимние аутфиты часто повторяются. Зимой аксессуары играют немаловажную роль, ведь они могут придать образу нового звучания.

В блоге о моде "Школа стилю" эксперты поделились лайфхаками стилизаций шарфов, чтобы этот атрибут зимних и весенних образов не только согревал, но и придавал завершенность в ваши аутфиты.

МОНОХРОМ

Выбирайте шарф под цвет верхней одежды для создания монохромного образа.

КОМПЛЕМЕНТАРНОЕ ИЛИ АНАЛОГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Для свежих и ярких аутфитов воспользуйтесь правилами комбинаторики цветов.

ЦВЕТНОЙ АКЦЕНТ

Шарф может служить цветным акцентом в ахроматическом образе.

ПРИНЦИП ДУБЛИРОВАНИЯ

Образ получится стилистически завершенным, если цвет шарфа будет повторять цвет обуви, перчаток или нижнего слоя.

КОРРЕКЦИЯ РОСТА

С помощью шарфа можно зрительно добавить несколько сантиметров в росте. Для этого достаточно оставить длинные концы свободно спадать, и дополнительные вертикали сделают свое дело.

ОБМОТАН ВОКРУГ ШЕИ

УЗЕЛ ИЗ СПИНЫ

Ранее "Телеграф" писал, как сбалансировать вещи в образах, чтобы всегда выглядеть гармонично. Важно обращать внимание именно на силуэты.