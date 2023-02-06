Как стильно носить шарф: 7 актуальных вариантов в образах в этом сезоне (фото)
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Этот атрибут придаст завершенности в ваши луки
Обычно у нас есть несколько единиц верхней одежды для холодного времени. Таким образом может показаться, что зимние аутфиты часто повторяются. Зимой аксессуары играют немаловажную роль, ведь они могут придать образу нового звучания.
В блоге о моде "Школа стилю" эксперты поделились лайфхаками стилизаций шарфов, чтобы этот атрибут зимних и весенних образов не только согревал, но и придавал завершенность в ваши аутфиты.
МОНОХРОМ
Выбирайте шарф под цвет верхней одежды для создания монохромного образа.
КОМПЛЕМЕНТАРНОЕ ИЛИ АНАЛОГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Для свежих и ярких аутфитов воспользуйтесь правилами комбинаторики цветов.
ЦВЕТНОЙ АКЦЕНТ
Шарф может служить цветным акцентом в ахроматическом образе.
ПРИНЦИП ДУБЛИРОВАНИЯ
Образ получится стилистически завершенным, если цвет шарфа будет повторять цвет обуви, перчаток или нижнего слоя.
КОРРЕКЦИЯ РОСТА
С помощью шарфа можно зрительно добавить несколько сантиметров в росте. Для этого достаточно оставить длинные концы свободно спадать, и дополнительные вертикали сделают свое дело.
ОБМОТАН ВОКРУГ ШЕИ
УЗЕЛ ИЗ СПИНЫ
Ранее "Телеграф" писал, как сбалансировать вещи в образах, чтобы всегда выглядеть гармонично. Важно обращать внимание именно на силуэты.