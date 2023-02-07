Пять главных антитрендов 2023 года: какие вещи устарели и чем их заменить (видео)

Панама и сумка-багет уже не так популярны, но им есть стильные альтернативы

В этом году некоторые тенденции вернулись в моду с прошлых сезонов, а вот другие горячие ранее тренды все больше "остывают". С пика моды постепенно сходят некоторые головные уборы, фасоны сумок и не только. Если вы задумывались над покупками, то лучше знать, какую одежду покупать не стоит, ведь она буквально завтра перестанет быть актуальной.

О главных антитрендах 2023 года рассказывает стилистка Мирослава Грицак в своем блоге в Инстаграм. Модная экспертка обращает внимание как минимум на пять позиций, которые начинают устаревать. Благо, каждому из вариантов легко найдется стильная альтернатива.

По словам Грицак, антитрендами, как ни странно, можно назвать вещи, которые в данное время считаются модными. Стилистка уверена, что если что-то очень "зашло" и сейчас как раз все это носят, это скоро будет антитрендом. Если выражаться точнее, то ряд вещей вскоре будут терять актуальность и остроту, отмечается в публикации.

Итак, в топ-5 антитрендов 2023 года попадают:

Панамы

Вязаные жилетки

Сумка-багет

Костюмы в пижамном стиле, украшенные перьями.

Топ на одной пуговице

Однако стилистка рассказывает, чем можно заменить эти вещи. Альтернативы выглядят более свежо и впишутся в повседневный гардероб. В числе заменителей антитрендов оказались:

Кепка

Жилет от костюма

Сумка-хобо

Костюм кроя оверсайз/костюм с юбкой

Тюлевый топ

Ранее "Телеграф" рассказывал, а что же тогда будет в тренде весной 2023 года. Также мы сообщали, какие последние тенденции можно смело вписывать в свои образы.