Как сохранить женственность зимой: советы по созданию образов даже в самые сильные морозы (фото)
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Делимся образами, которые вы по желанию сможете воспроизвести этой зимой
Зимой часто приходится идти на компромисс со стилем и женственностью, чтобы создать максимально теплые и комфортные аутфиты. Однако бывают ситуации, когда нужно выглядеть женственно — либо в случае необходимости, либо — прихоти.
В блоге о моде "Школа стилю" поделились стилистическими лайфхаками, которые помогут выглядеть женственно несмотря на непогоду. Эти советы помогут вам создавать женственные образы даже в самые сильные морозы.
Добавьте украшения в ваш образ
Подчеркните талию
Выбирайте обувь на каблуке с острым мысом
Надевайте юбки и платья
Выбирайте верхнюю одежду соответствующего кроя
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