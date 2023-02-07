Укр

Как сохранить женственность зимой: советы по созданию образов даже в самые сильные морозы (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Узнайте, что добавить в зимний образ, чтобы выглядеть женственно
Узнайте, что добавить в зимний образ, чтобы выглядеть женственно. Фото svetlo.media

Делимся образами, которые вы по желанию сможете воспроизвести этой зимой

Зимой часто приходится идти на компромисс со стилем и женственностью, чтобы создать максимально теплые и комфортные аутфиты. Однако бывают ситуации, когда нужно выглядеть женственно — либо в случае необходимости, либо — прихоти.

В блоге о моде "Школа стилю" поделились стилистическими лайфхаками, которые помогут выглядеть женственно несмотря на непогоду. Эти советы помогут вам создавать женственные образы даже в самые сильные морозы.

Добавьте украшения в ваш образ

украшения

Подчеркните талию

куртка с поясом

Выбирайте обувь на каблуке с острым мысом

обувь на каблуке с острым мысом

Надевайте юбки и платья

платье и юбка

Выбирайте верхнюю одежду соответствующего кроя

пальто

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды аксессуаров будут править в 2023 году. Дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камешков, металлизированной кожи и не только.

Теги:
#Мода #Стиль #Женственность