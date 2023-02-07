Как сохранить женственность зимой: советы по созданию образов даже в самые сильные морозы (фото)

Делимся образами, которые вы по желанию сможете воспроизвести этой зимой

Зимой часто приходится идти на компромисс со стилем и женственностью, чтобы создать максимально теплые и комфортные аутфиты. Однако бывают ситуации, когда нужно выглядеть женственно — либо в случае необходимости, либо — прихоти.

В блоге о моде "Школа стилю" поделились стилистическими лайфхаками, которые помогут выглядеть женственно несмотря на непогоду. Эти советы помогут вам создавать женственные образы даже в самые сильные морозы.

Добавьте украшения в ваш образ

Подчеркните талию

Выбирайте обувь на каблуке с острым мысом

Надевайте юбки и платья

Выбирайте верхнюю одежду соответствующего кроя

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