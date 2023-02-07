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Топ-5 трендов, которые будут повсюду этой весной (фото): широченные джинсы и длинные пальто

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пальто - обязательная вещь в весеннем гардеробе Новость обновлена 07 февраля 2023, 16:43
Пальто - обязательная вещь в весеннем гардеробе. Фото pexels.com

В этом сезоне на пике тенденций много действительно уместных для повседневных образов вещей

В сезоне весна-2023 дизайнеры порадовали разнообразием задумок. Что немаловажно, многие тренды вполне впишутся в гардероб обычной женщины. А перчатки и длинные пальто не только сделают ваш образ стильным, а и согреют в еще прохладный период.

Подробнее о главных тенденций весной 2023 года рассказывает в своем блоге в Инстаграм стилистка Анна Ивашова. Она предлагает обратить внимание на как минимум пять трендов будущего сезона. Уже сейчас можно присмотреться к актуальным фасонам, чтобы дополнить свой гардероб на весну.

Тренды весны-2023:

  1. Wide leg jeans — это очень широкие джинсы. По словам стилистки, мы привыкли носить широкие джинсы на высокой посадке, но дизайнеры в этот раз настаивают на средней, а лучше даже низкой посадке, которая все увереннее возвращается в моду.
  2. Перчатки — один из самых практичных трендов этой весны, который согреет ваши ручки. Особенно популярны модели в тон одежды, а также высокие перчатки.
  3. Колготки и гольфы. Стилистка этой весной призывает не боятся экспериментировать с цветом, принтом и фактурой.
  4. Макси пальто. Такая длина остается на пике тенденций.
  5. Вязаные вещи. Ивашова советует доставать новогодние подарки от бабушки и смело вписывать в весенние образы.
Образы с широкими джинсами
Модный фасон
Образы с перчатками
Оригинальный аксессуар
Образы с яркими колготками
Смелый тренд
Образы с длинными пальто
Макси - трендовая длина этой весной
Образы с вязаными вещами
Теплые и уютные вещи

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут актуальны этой весной. В моде масса стильных принтов и ярких оттенков.

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