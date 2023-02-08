Две сумки сразу и перчатки: топ-5 трендовых аксессуаров, которые повысят градус стиля в образе (фото)

Стилист рассказала о самых модных сумках, ремнях и перчатках

В этом сезоне в моду вернулись некоторые тенденции, но даже используя их ваш образ может выглядеть незавершенным. Важный акцент любого лука – аксессуары. Сумка, ремень, перчатки и даже резинка для волос способна повысить градус стиля вашего наряда.

Подробнее о трендовых аксессуарах рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем блоге в Инстаграм. Модная экспертка советует обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. Многие из них легко вписать в повседневный образ.

Топ-5 трендовых аксессуаров:

Две сумки сразу — очень практичный тренд. Можно взять с собой вместительную авоську и структурированную мини-сумочку.

Ремни — чем больше ремней, тем более стильным будет ваш образ.

Металлик. Металлизированная кожа один из главных трендов весны. Золото или серебро – выбор на ваш вкус.

Перчатки — тренд, который не только добавит завершённости вашему образу, но и согреет ваши руки.

Деним — сейчас из денима делают все, даже элегантная Carolina Herrera не устояла.

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Ранее "Телеграф" об основных трендах весны 2023 года касательно одежды. Также мы сообщали, какие последние тенденции можно смело вписывать в свои образы.