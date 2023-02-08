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Две сумки сразу и перчатки: топ-5 трендовых аксессуаров, которые повысят градус стиля в образе (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без аксессуаров образ выглядит незавершенным
Без аксессуаров образ выглядит незавершенным. Фото krasavica.info

Стилист рассказала о самых модных сумках, ремнях и перчатках

В этом сезоне в моду вернулись некоторые тенденции, но даже используя их ваш образ может выглядеть незавершенным. Важный акцент любого лука – аксессуары. Сумка, ремень, перчатки и даже резинка для волос способна повысить градус стиля вашего наряда.

Подробнее о трендовых аксессуарах рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем блоге в Инстаграм. Модная экспертка советует обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. Многие из них легко вписать в повседневный образ.

Топ-5 трендовых аксессуаров:

  • Две сумки сразу — очень практичный тренд. Можно взять с собой вместительную авоську и структурированную мини-сумочку.
  • Ремни — чем больше ремней, тем более стильным будет ваш образ.
  • Металлик. Металлизированная кожа один из главных трендов весны. Золото или серебро – выбор на ваш вкус.
  • Перчатки — тренд, который не только добавит завершённости вашему образу, но и согреет ваши руки.
  • Деним — сейчас из денима делают все, даже элегантная Carolina Herrera не устояла.
Вещи из денима
Деним - хит сезона
Много ремней
Необычная идея
Трендовые сумки
Стильные сумки
Металлик сумки
Металлик продолжает быть в тренде
Перчатки
Красиво и тепло рукам

Ранее "Телеграф" об основных трендах весны 2023 года касательно одежды. Также мы сообщали, какие последние тенденции можно смело вписывать в свои образы.

Теги:
#Мода #Сумки #Аксессуары