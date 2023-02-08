Минус несколько лет от возраста: цвета лака для ногтей, с которыми руки будут выглядеть моложе

Яркие советы по маникюру, который украсит ваши руки.

В зависимости от тона кожи и возраста каждого человека, цвет ногтей так же важен, как и цвет одежды. Например, светлые оттенки вроде синего не рекомендуются, ведь они ярко выделяют вены, делая руки старыми. Однако есть и варианты для того, чтобы наоборот омолодить свои ручки.

Сегодня мы хотим рассказать о 5 оттенках цветов лака, которые сделают ваши руки более мягкими, аккуратными и менее старыми. Также не забывайте регулярно ухаживать за своими ручками, чтобы и без маникюра они выглядели свежо и молодо.

"Омолаживающий" маникюр: идеи дизайна

Ярко-красный

Помимо того, что цвет эффектен, он придает вашим ногтям и рукам элегантность и чувственность. Он отлично смотрится на длинных ногтях и, по мнению специалистов, делает нас молодыми и страстными. Это классика, которая хорошо сочетается с любым нарядом и подходит и для коротких ногтей и для длинных ногтей. Более того, красный идеально сочетается со всеми типами кожи.

Розовый

Цвет отлично подходит для всех сезонов, и вы можете поиграть с узорами, если хотите, или оставить его в нейтральном тоне. Комбинации с белым придают ногтям более молодой вид и стиль.

Апельсиновые оттенки

Нейтральные и однородные тона, такие как оранжевый, сделают ваши руки женственными, нежными и вытянутыми. Этот тип цветов, идеально подходящий для лета, отражает безмятежность и смелость.

Яркие цвета

Яркие тона также являются отличным вариантом при выборе маникюра, потому что они придают вашим рукам особый вид и придают им сияния и блеска. Кроме того, вы можете комбинировать их с нейтральными цветами, такими как черный или белый, так что только два ногтя с каждой руки будут привлекать внимание.

Нюд

Такие тона отражают элегантность. Независимо от того, будет ли цвет однородным или вы выберете несколько оттенков нюдовых цветов, а также неважно длинные у вас ногти или короткие, они будут выглядеть элегантно и красиво.

Напомним, что в этом году в супертренды весны-лета врывается леопардовый принт. Анималистическая окраска остается на пике тенденций и не теряет своей актуальности.