Как "похудеть" с помощью образа: пять стилистических приемов, которые вас стройнят (фото)

Небольшие модные уловки вытянут силуэт и уберут акцент с лишних кг

При составлении образа важно не только учитывать последние тренды сезона, а и обращать внимание на особенности вашей фигуры. Если правильно подобрать обувь, аксессуары и одежды, то вы будете выглядеть стройнее и изящнее.

О стилистических приемах, которые "худят", подробнее рассказывает блог о стиле стилистки Татьяны Голоты в Инстаграм. Модная экспертка показала по меньшей мере пять способов вытянуть силуэт. Ваш главный инструмент в этом случае – цвет.

Как отмечает Голота, один из приемов визуальной коррекции фигуры – это цветокоррекция. Во-первых, чтобы выглядеть стройнее, нужно использовать цветную вертикаль в образе, то есть вещи похожие по цвету. При этом необязательно пытаться подобрать идеальный метч. Например, темно-синяя футболка и багровые брюки – хороший микс. А вот белая футболка и синие джинсы уже визуально разделят фигуру пополам.

Во-вторых, вертикаль может быть внутри образа или снаружи. Как поясняет стилистка, снаружи – это чаще всего верхняя одежда – пуховик, тренч, пальто, но сюда же относим и укороченный верх, если он совпадает с низом. Еще один стильный вариант: бомбер + юбка миди (все в одном цвете). Или же создайте вертикаль с помощью светлых джинсов и серого жакета.

Вертикали в образе стройнят

Принт тоже можно обернуть в свою пользу

Цвет не должен четко делить фигуру

Используйте цветокоррекцию для создания стройного силуэта

Внешняя вертикаль сделает фигуру более миниатюрной

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