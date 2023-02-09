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Трикотажные платья, водолазки, белые футболки и не только: базовые вещи, которые должны быть в гардеробе в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Базовые вещи 2023 года
Базовые вещи 2023 года. Фото pexels.com

Эти советы помогут вам быть стильной каждый день

Актуальный базовый гардероб всегда обеспечивает стильный образ выхода в свет. Эта одежда может свободно комбинироваться между собой и подходить под разные стили. 70% базы – это та одежда, которая формирует ваш стиль, и только 30% – это тренды, о которых мы уже писали ранее.

Стилист под ником uasoulstyle в модном блоге в Инстаграм поделилась полезными советами по составлению стильного гардероба, отметив модные базовые вещи и трендовые оттенки.

Из базовых оттенков 2023 года: белый, черный, серый, коричневый, беж, синий и их производные.

Базовые вещи 2023 года

  • Трикотажные платья/платья в белье меди и юбки меди в однотонных цветах из тканей в зависимости от сезона.
Базовые вещи 2023 года
  • Костюмы: брючный, трикотажный, прогулочный, свободного кроя в спортивном стиле.
Базовые вещи 2023 года
  • Белая, черная рубашка – носить можно с джинсами, брюками, юбками. Как второй слой или под корсеты, джемпера, жилеты и жакеты.
Базовые вещи 2023 года
  • Футболки без принтов слегка свободного кроя с правильной длиной рукава. Дополнит как спортивный, так и деловой образ.
Базовые вещи 2023 года
  • Для более элегантных образов выбираем шелковый топ слегка свободного кроя без декора. Базовые топы, белая, серая, черная, бежевая.
  • Водолазки носим как самостоятельную вещь или в многослойных образах.
Базовые вещи 2023 года
  • Свободные по крою пиджаки. Идеальная длина — закрывающая ягодицы. Прямой или слегка суженный крой.
Базовые вещи 2023 года
  • Широкие штаны прямого кроя с высокой посадкой. Носим с обувью на каблуке, с кроссовками или ботинками.
Базовые вещи 2023 года
  • Джинсы MOM FIT прекрасно садятся и скрывают несовершенство путем высокой посадки и свободы в области живота. Джинсы прямого кроя.
Базовые вещи 2023 года
  • Трикотажные свитера свободного кроя в базовых оттенках.
  • Тренч, двубортное пальто/пальто халат из стеганной ткани, шерсти, кашемира в базовых оттенках. Объемный пуховик или куртка свободного кроя без меха.
Базовые вещи 2023 года
  • Классические челноки в черном/беж, белые кеды, грубые ботинки, челси, лоферы, сапоги на низком ходу или небольшом подборе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно носить пиджаки свободного кроя. Есть свои стилистические секреты для девушек невысокого роста.

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#Мода #Стиль #Тренды