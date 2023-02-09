Самая универсальная вещь февраля-2023: стилист рассказала, с чем модно сочетать дубленку (фото)

Узнайте, как можно с минимумом зимних вещей стилизовать теплую шубу из овчины

Если говорить о самой универсальной вещи последнего зимнего месяца – это теплая и комфортная шуба из овчины, или как мы называем в большинстве – дубленка.

Количеству образов она уступает только базовому пальто осенью, отмечает персональный стилист Ната Москаленко. Сочетается прекрасно дубленка с кэжуалом, спортивным и натуральным стилем. А если это дубленка-авиатор, то еще и с драматическим и романтическим стилем.

"Вещь месяца", — подчеркнула стилист. На фото ниже эксперт в области моды показала часть стильных образов с дубленкой, которая легко стилизуется с другими вещами из зимнего гардероба.

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